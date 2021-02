Geruchten over een opvouwbare iPhone gaan al jaren rond. De meest recente bron zegt dat Apple meerdere prototypes van de opvouwbare iPhone in de maak heeft. Onderzoeksbedrijf Omdia gooit er nog een schepje bovenop. Volgens hen verschijnt de opvouwbare iPhone in 2023, maar mét een functie die we al kennen van de iPad: de Apple Pencil.



‘Opvouwbare iPhone in 2023 met Apple Pencil’

Het is niet helemaal duidelijk waar het bedrijf deze informatie vandaan haalt, maar het lijkt vooral te gaan om een voorspelling. Het bedrijf spreekt over een ‘opvouwbare OLED smartphone met een scherm van 7,3- tot 7,6-inch in 2023 met activity pen’. Met deze zogenaamde ‘activity pen’ wordt waarschijnlijk gedoeld op een variatie van de Apple Pencil. Het nieuws is verder verspreid door het Chinese onderzoeksbedrijf EqualOcean.

Het is zeker niet de eerste keer dat er gesproken wordt over iPhone-ondersteuning voor de Apple Pencil. In 2019 voorspelde een analist dat de iPhone Apple Pencil ondersteuning kreeg en ook in 2018 werd gezegd dat de duurste OLED-iPhone zou werken met de Apple Pencil. Tot op heden is dit er nooit van gekomen en dat heeft mogelijk ook iets te maken met het schermformaat.

De Apple Pencil is vooral handig om mee te tekenen, schrijven en schilderen op grotere schermen. Hoewel de iPhones steeds groter worden, is het nog niet het formaat van een gemiddelde iPad. Bij een opvouwbare iPhone kan dit zomaar gaan veranderen, waardoor een schrijfpen een stuk logischer klinkt. Als de voorspelling van Omdia over het schermformaat klopt, dan komt het scherm aardig in de buurt van de iPad mini. Die heeft momenteel nog een 7,9-inch scherm. Maar wat zijn eigenlijk de voordelen van een iPhone met Apple Pencil? In ons artikel van een paar jaar geleden namen we ze alvast met je door.