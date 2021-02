Microsoft brengt overkoepelende Office-app uit voor iPad

Een jaar geleden werd de Microsoft Office-app voor iOS uitgebracht, maar gek genoeg verscheen de app alleen voor smartphones. Microsoft beloofde destijds dat de app ook naar tablets zou komen, waaronder de iPad. De iPad-versie heeft behoorlijk lang op zich laten wachten, maar nu is hij dus eindelijk beschikbaar.



Microsoft Office-app voor iPad

De app bevat alle drie de productiviteitsapps van Microsoft: Word, PowerPoint en Excel. Je hebt dan dus in principe niet meer de drie losse apps nodig, al blijven die ook gewoon nog bestaan. De app is gratis te downloaden en zonder account is het mogelijk om documenten te weergeven. Ook kan je pdf’s openen en bewerken, bijvoorbeeld vanuit de Bestanden-app. Wil je daadwerkelijk Word-, PowerPoint- of Excel-bestanden maken en bewerken, dan moet je inloggen met een Microsoft 365-account.

De app biedt alle opties die je van de Office-apps gewend bent. De iPad-versie ondersteunt ook Split View en Slide Over. Het is helaas niet mogelijk om meerdere vensters van de app te gebruiken, zoals dat wel kan met de losse Office-apps voor iPad. Je kan met deze nieuwe Office-app dus niet aan twee Word-bestanden zij aan zij werken.

Onthoud dat je bij sommige modellen van de iPad moet betalen voor Office, terwijl bij de kleinere modellen je gratis gebruik kan maken van sommige functies.