Wist je dat je met de Apple Pencil in de hand een screenshot kan maken? In deze tip leggen we je uit hoe je een screenshot met de Apple Pencil maakt op de iPad.

Screenshot met Apple Pencil maken

Een screenshot maken op de iPhone of iPad is een fluitje van een cent. Maar als je tijdens het tekenen of maken van aantekeningen de Apple Pencil in je hand hebt, is het een stuk lastiger om de knoppencombinaties in te drukken. Daarom heeft Apple een functie toegevoegd waarmee je in één veegbeweging met de Apple Pencil een screenshot kunt maken.



De functie wordt ondersteund op alle iPads die geschikt zijn voor de Apple Pencil: van de iPads met de eerste generatie Apple Pencil tot en met de iPad Pro met de Apple Pencil 2. De enige voorwaarde is dat de iPad bijgewerkt moet zijn naar iPadOS 13 of later. Het is niet nodig om de functie apart in te schakelen.

Een screenshot met de Apple Pencil maken doe je als volgt:

Zorg ervoor dat de Apple Pencil gekoppeld is en voldoende opgeladen is. Plaats de Apple Pencil in een hoek onderaan het scherm. Dat kan zowel linksonder als rechtsonder zijn. Het maakt niet uit of je de iPad horizontaal of verticaal houdt. Sleep de Apple Pencil diagonaal over het scherm.

Voer je dit goed uit, dan verkleint het scherm en kun je de schermafbeelding bewerken. Nu je de Apple Pencil toch al in je hand hebt, kun je zo dus in één beweging een screenshot en aantekeningen maken op je schermafbeelding. Onderaan het scherm verschijnen opties met pennen, stiften, een gummetje en verschillende kleuren waarin je kan tekenen.

Meer over het bewerken van screenshots lees je in onze algemene tip. Daarin leggen we de stappen uit voor zowel de iPhone, iPad als op de Mac. Ben je helemaal nieuw met de Apple Pencil? Dan lees je in onze Apple Pencil startgids hoe je uit de voeten kan met Apple’s schrijf- en tekenpen.