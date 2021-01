Opvouwbare iPhone in de maak

Vorig jaar november meldden bronnen uit de Chinese toeleveringsketen dat Apple bezig was met het testen van opvouwbare iPhones. Ze zouden gepland staan voor 2022. Bloomberg bevestigt dit nu met een artikel over opvouwbare iPhone-schermen die momenteel getest worden. Het zou moeten concurreren met soortgelijke toestellen van Samsung, zoals de Galaxy Z Fold en de Galaxy Z Flip. Apple-engineers zouden al behoorlijke tijd bezig zijn met het testen van prototypes, maar er is nog geen volledig functionerend toestel. Blijkbaar zit het nog in een vroeg stadium en kan het nog alle kanten op.



Apple’s designteam zou hebben gesproken over een toestel dat opgevouwen hetzelfde formaat heeft als de 6,7-inch iPhone 12 Pro Max. Ze hebben een ‘vrijwel onzichtbare scharnier’ achter het display. Dat Apple niet sneller een vouwbaar toestel op de markt heeft gebracht, heeft er wellicht mee te maken dat het allemaal perfect moet functioneren. Samsung en Motorola hebben al opvouwbare smartphones gemaakt, maar die werken nog niet zo goed. Voor de iPhone 13 hoeven we nog geen opvouwbare variant te verwachten, omdat het nog te vroeg is. Bloomberg denkt dat een opvouwbare iPhone nog jaren kan duren, of nooit gaat gebeuren.



De opvouwbare iPhone volgens iMore

Eén stuk glas

Volgens geruchtenlekker Jon Prosser is er op twee punten goed nieuws over de opvouwbare iPhone. Apple werkt aan een ‘chemisch versterkte versie van Ceramic Shield glas’, dat gevouwen kan worden. Het voordeel is dat er één scherm kan worden gemaakt, in plaats van twee stuks die met een scharnier zijn verbonden. DigiTimes sprak eerder over een flexibel OLED-display, maar Prosser beweerde eerder dat Apple’s iPhone helemaal niet vouwbaar is. In plaats daarvan zou het uit twee delen bestaan, net als de Microsoft Surface Duo. Apple heeft dit idee al in patenten vastgelegd.

In een nieuwe video op het Front Page Tech-kanaal heeft Prosser nu wat updates gemeld. Er zouden twee prototypes voor een vouwbare iPhone in omloop zijn. De eerste heeft twee schermen met een scharnier, zoals de Galaxy Z Fold. De andere is een clamshell-achtige flipfoon zoals de Galaxy Z Flip. Apple zou gekozen hebben voor vouwbare OLED-schermen van Samsung. Samsung gebruikt al chemisch versterkt glas van Schott de huidige toestellen. Schott is een Duits bedrijf, gevestigd in Mainz. Het bedrijf maakt behalve drinkglazen ook speciaal glas voor de industrie, zoals voor telescopen, zonnepanelen en glaswerk voor toepassing in de chemie en geneesmiddelenbereiding.

Prosser zegt dat Apple nu bezig is om een scherm te testen dat je daadwerkelijk kunt vouwen, dankzij chemisch versterkt glas. Ook Prosser zegt dat de vouwbare iPhones zich nog in een vroeg stadium bevinden en dat de situatie nog kan veranderen.

Analist Ross Young reageerde op Prossers claims dat het allemaal ervan af hangt hoe dun het keramisch versterkte glas gemaakt kan worden. De dikte van het glas bepaalt in welke mate je het kunt vouwen. Apple is met Corning, de fabrikant van Gorilla Glass, bezig met keramisch versterkt glas dat de naam Ceramic Shield heeft gekregen.