De Connectivity Standards Alliance (CSA) heeft een nieuw keurmerk voor smart home-producten aangekondigd. Die moet consumenten de zekerheid geven dat ze zijn beschermd tegen hacken en datalekken. Maar de afkorting PSV is in Nederland misschien niet zo handig...

Product Security Verified (PSV)

Het PSV-keurmerk maakt duidelijk dat smart home-producten voldoen aan bepaalde normen op het gebied van veiligheid. Ze beschermen tegen hacken en datalekken. Initiatiefnemer is de CSA, de alliantie achter de Matter-standaard en Apple is er ook lid van. De CSA werd in 2019 opgericht om een standaard te ontwikkelen voor smart home-producten, genaamd Matter. Daarmee zit je niet meer aan één protocol voor de bediening vast. Als een accessoire geschikt is voor Matter, kun je het vanuit HomeKit ook bedienen als het oorspronkelijk alleen met Google Home of Amazon Alexa werkte.

Matter doet in feite hetzelfde als HomeKit: zorgen dat je je apparaten en accessoires met één app kunt bedienen (in dit geval de Woning-app). Wat je alleen niet weet, is of de apparaten wel voldoende beveiligd zijn. Daar gaat het nieuwe Product Security Verified-label een oplossing voor bieden.

IoT Device Security Specification 1.0

Apparaten krijgen alleen een label als ze aan zeven criteria voldoen:

Unieke identiteit voor elk IoT-apparaat

Geen vastgecodeerde standaardwachtwoorden

Veilige opslag van gevoelige gegevens op het apparaat

Veilige communicatie van beveiligingsrelevante informatie

Veilige software-updates gedurende de gehele ondersteuningsperiode

Veilig ontwikkelingsproces, inclusief beheer van kwetsbaarheden

Openbare documentatie over beveiliging, inclusief de ondersteuningsperiode

Het idee is dat consumenten gemakkelijker kunnen herkennen welke producten veilig zijn. Nu is er nog geen enkele manier om dat te achterhalen. Het kan wel wat tijd kosten voordat fabrikanten hun producten hebben voorzien van een PSV-label. De eerste gecertificeerde producten worden nog dit jaar verwacht.

Het is natuurlijk goed om te weten dat Apple meedoet aan de CSA, maar het bedrijf maakt zelf nauwelijks accessoires. De meest voor de hand liggende Apple-producten die in aanmerking zouden kunnen komen voor een PSV-label zijn de HomePod en de Apple TV. Maar bij het kopen van je volgende slimme deurslot of verlichting zou je er wel rekening mee kunnen houden.