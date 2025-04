Pas op bij het verwijderen van Image Playground: app (nog?) niet opnieuw te downloaden

Als je na het installeren van iOS 18.4 Apple Intelligence wil activeren, zul je zien dat er een nieuwe standaardapp op je iPhone bij komt. De Image Playground-app laat je afbeeldingen genereren in drie verschillende stijlen, op basis van woorden, foto’s en omschrijvingen. Je kunt deze AI-afbeeldingen op allerlei plekken gebruiken. Maar als je de Image Playground niet nodig denkt te hebben en de app verwijdert, kom je erachter dat je hem (op dit moment) niet meer opnieuw kan downloaden.

Image Playground verwijderen (maar niet meer opnieuw te downloaden)

Je kunt Image Playground net als veel andere standaardapps verwijderen, gewoon door deze ingedrukt te houden en te tikken op Verwijder app. Bij alle standaardapps kun je ze eenvoudig opnieuw installeren vanuit de App Store. Maar bij Image Playground gaat dat op dit moment niet. De reden: de app is niet beschikbaar in jouw land of regio, aldus de App Store.

Dat deze melding in beeld verschijnt, is op zich niet raar. Immers was Image Playground tot voor kort nog niet beschikbaar in de EU, omdat Apple Intelligence hier nog niet geactiveerd was. Maar nu iOS 18.4 beschikbaar is in de EU en de Image Playground-app ook automatisch op je iPhone toegevoegd wordt (en te gebruiken is zolang je Apple Intelligence actief houdt), moet de app ook vanuit de App Store in de EU-landen vrijgegeven worden. Het lijkt erop dat Apple dat nu nog niet heeft gedaan, maar dat zal vermoedelijk slechts een kwestie van tijd zijn.

Voorlopig is de Image Playground-app dus nog niet opnieuw te downloaden als je deze eenmaal van je iPhone verwijderd hebt. Hij is ook niet te vinden in je aankopenoverzicht, via de zoekfunctie of via een directe App Store-link. Je kunt hem dus het beste op je iPhone laten staan, zelfs als je Apple Intelligence weer uitgezet hebt.