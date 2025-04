EasyPark vanaf 1 mei meestal veel duurder door variabele transactiekosten: dit zijn goedkopere alternatieven

EasyPark, een van de populairste parkeerapps in Nederland, gaat vanaf 1 mei de transactiekosten in veel gevallen flink verhogen. De hoogte van de extra kosten is nu afhankelijk van het parkeerbedrag. Ben je op zoek naar alternatieven, dan zijn die er genoeg.

EasyPark is, vooral voor Apple-gebruikers, een handige parkeerapp dankzij de ondersteuning van veel nuttige Apple-functies. Er is een CarPlay-app van EasyPark, terwijl je met de Live Activiteiten vanaf het toegangsscherm live je parkeeractie kan volgen. Met de handige Apple Watch-app kun je snel je parkeeractie verlengen of stoppen en dankzij Apple Pay hoef je niet weer apart je creditcardgegevens op te geven. Maar met de aankomende tariefwijzigingen maakt EasyPark het wel een stuk lastiger om de app nog als aanbeveling aan te merken. In plaats van een vast bedrag aan servicekosten, rekent EasyPark vanaf 1 mei namelijk een variabel tarief. Daardoor is langer parkeren ineens fors duurder.

EasyPark past tarieven aan: fors duurder bij langer parkeren

Waar EasyPark nu nog een tarief van €0,39 transactiekosten per parkeeractie rekent, gaat dat vanaf 1 mei naar 15% van het parkeerbedrag, tot een maximum van €7,- per parkeeractie of €0,70 per uur en een minimum van €0,19 per parkeeractie. Dat heeft voordelen voor mensen die vooral kort parkeren (of parkeren waar het uurtarief laag is), maar als je langer parkeert of op plekken staat met een hoog tarief, ben je al gauw veel duurder uit.

De wijzigingen zijn aangekondigd in een e-mail naar gebruikers, hoewel niet iedereen die e-mail ontvangen heeft. Op de pagina over de wijzigingen geeft EasyPark diverse rekenvoorbeelden waaruit blijkt hoe de veranderende tarieven uit pakken. Door het minimale tarief van €0,19 per parkeeractie ben je goedkoper uit als je bijvoorbeeld maar een halfuurtje parkeert waar een tarief geldt van €2,55 per uur. De parkeerkosten zijn dan €1,28. Reken je daar 15% van, dan betaal je €0,19 aan servicekosten. Nu zou dat nog €0,39 zijn.

Maar in veel meer gevallen ben je duurder uit. Parkeer je ergens drie uur met een uurtarief van €3,-, dan ben je aan parkeerkosten €9,- kwijt. Daar komen dan de transactiekosten van €1,35 (15% van €9,-) nog bij. Een parkeeractie kost in dit geval dan bijna €1,- meer dan met het huidige tarief. Bij dagparkeren, waarbij je bijna de gehele dag staat, kan dit oplopen tot €7,- aan transactiekosten.

De reden voor de tariefwijziging is dat de nieuwe prijzen zo beter aansluiten bij de prijzen die EasyPark rekent in andere Europese landen, zo zegt de dienst in de e-mail. Gebruikers op diverse social media zijn niet tevreden over de wijzigingen en zeggen de app de rug toe te keren.

Alternatieven voor EasyPark

Het aanbod van parkeerapps voor iPhone is gelukkig groot, dus er zijn genoeg alternatieven. Echter is geen van die alternatieven qua Apple-functies zo compleet als EasyPark. EasyPark is bijvoorbeeld de enige met een eigen native CarPlay-app. Toch zijn er wel wat alternatieven die de moeite waard zijn.

Flitsmeister

Transactiekosten: €0,35 per parkeeractie

Apple-functies: werkt ook in CarPlay-app (vereist Pro-abonnement)

Flitsmeistser heeft een ingebouwde parkeerfunctie, waarmee je voor €0,35 transactiekosten per parkeeractie op heel veel plekken in Nederland en België kan parkeren. Met Flitsmeister kan parkeren starten en stoppen ook via CarPlay, hoewel je daar wel een Pro-gebruiker voor moet zijn.

Yellowbrick

Transactiekosten: €0,49 per parkeeractie

Apple-functies: Apple Watch-app, Live Activiteiten

Yellowbrick heeft iets hogere transactiekosten (€0,49 per parkeeractie) dan een aantal andere parkeerapps, maar ondersteunt wel een aantal handige Apple-functies. Er is een Apple Watch-app waarmee je makkelijk een parkeeractie kan stoppen en ook de Live Activiteiten worden ondersteund.

Q-Park

Transactiekosten: geen

Apple-functies: Live Activiteiten

Q-Park is qua Apple-functies niet heel rijk, maar het grote voordeel is wel dat er geen transactiekosten gelden. Aanmelden is ook gratis, dus je betaalt alleen de daadwerkelijke parkeerkosten.

In ons overzicht van de beste parkeerapps voor iPhone vind je nog veel meer handige alternatieven.