In tvOS 15 introduceerde Apple een nieuwe videospeler, die een aangepast ontwerp en een nieuwe indeling voor de knoppen heeft. Apple’s eigen TV-app werkt hier al sinds de komst van deze nieuwe videospeler mee samen, maar bij apps van derden zien we dit nog nauwelijks. Maar sinds deze week gebruik Netflix de nieuwe videospeler op de Apple TV.



Netflix met nieuwe standaard tvOS 15-videospeler op Apple TV

Waar sommige apps een geheel eigen interface ontwerpen, maakt Netflix al sinds het begin gebruik van de standaard Apple TV-videospeler. Maar de overstap naar de nieuwe tvOS 15-variant volgt pas met versie 2.1.23 van de Netflix-app, die eerder deze week stilletjes uitgebracht werd. Het grootste verschil is dat je direct vanuit de videospeler veel meer informatie krijgt. Je ziet de titel van de film of serie en ook welke aflevering er afgespeeld wordt. Bij de vorige versie moest je eerst nog naar beneden vegen om dergelijke informatie te zien.



De tvOS 15-videospeler in Apple’s TV-app. In Netflix ziet de videospeler er net zo uit. Screenshots maken van de speler in Netflix op de Apple TV is vanwege beperkingen niet mogelijk.

Je kunt vanuit de videospeler naar onderen vegen om meer informatie te lezen over de desbetreffende film of serie. Rechtboven de tijdlijn van de speler vind je nog twee knoppen om de ondertiteling en de audio aan te passen. In ondersteunende apps vind je hier ook de Picture-in-picture-knop, maar die functie ondersteunt Netflix niet op de Apple TV.

De nieuwste versie van de Apple TV-app van Netflix wordt automatisch op de Apple TV HD of Apple TV 4K gedownload, inclusief de nieuwe videospeler. Is dat bij jou nog niet het geval, zoek de Netflix-app dan op in de App Store op de Apple TV en klik op Werk bij.

Netflix krijgt dubbele duim

Eerder deze week kondigde Netflix ook nog een andere vernieuwing aan. De streamingdienst heeft al een duimensysteem waarmee je kan aangeven of je een film of serie leuk (duim omhoog) of niet leuk (duim omlaag) vindt. Daarmee kun je het algoritme trainen om betere suggesties te krijgen. Maar Netflix gaat daar nu nog een extra knop aan toevoegen, namelijk de dubbele duim omhoog. Daarmee kan je aangeven dat je een film of serie echt heel erg leuk vindt. Volgens Netflix kun je daardoor nog veel beter je voorkeuren doorgeven, waardoor je ook weer betere suggesties krijgt.