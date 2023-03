iPhone als controller voor Netflix-games

Netflix gaf onlangs aan dat de games “speelbaar moeten zijn op elk Netflix-apparaat dat je hebt”. Daar valt ook de iPhone onder, zo meldt Bloomberg. Speurneus Steve Moser heeft daadwerkelijk bewijs in handen: in de iOS-app is code te vinden met de volgende tekst: “A game on your TV needs a controller to play. Do you want to use this phone as a game controller?” De huidige Netflix-games zijn alleen speelbaar op iOS- en Android-toestellen, niet op laptops of tv-schermen.



Netflix startte eind 2021 met mobiele games en heeft nu 55 stuks uitgebracht . Er staan nog eens 40 op de lijst om dit jaar te worden uitgebracht. Door de games met de iPhone te bedienen voorkomt Netflix dat ze een eigen gamecontroller moeten uitbrengen, zoals Google eerder deden met de inmiddels opgedoekte Stadia-dienst.

Maar er zijn betere oplossingen: zo zijn Apple Arcade-games speelbaar met gamecontrollers van Xbox, PlayStation en Nintendo Switch, die veel mensen toch al in huis hebben liggen en die makkelijk te bedienen fysieke knoppen hebben. Toch heeft Apple ook wel eens voor de minst handige weg gekozen, door je de Apple TV-afstandsbediening te laten gebruiken voor het spelen van games op de Apple TV.

Netflix Games lijkt wel een beetje op Apple Arcade, met als belangrijkste verschillen dat het aanbod kleiner is en dat je er niets extra voor hoeft te betalen. Apple Arcade kost je €4,99 per maand en is inbegrepen bij de verschillende bundels van Apple One. Netflix is overigens ook bezig om een cloudgaming-dienst op te tuigen, waarbij de iPhone mogelijk ook van pas komt. In 2022 meldde Netflix nog dat er serieus aan werd gewerkt.