De iPad Air M2 werd in het persbericht aangekondigd als een apparaat met 10-core GPU. Dat blijkt niet zo te zijn: er zit een 9-core GPU in. Op de pagina met technische specs heeft Apple dit nu stilletjes aangepast, maar op veel andere plekken nog niet. Zo wordt op de Nederlandse specspagina en in alle persberichten nog steeds gesproken over tien kernen:

De M2-chip geeft iPad Air een extra snelheidsboost dankzij de snellere 8‑core CPU en 10‑core GPU. – Persbericht Apple Nederland

Uit benchmarktests bleek al dat er iets raars aan de hand was met de M2-chip in de iPad Air: die haalde maar een score van 41.095 punten, terwijl de 10-core GPU van de iPad Air M2 eerder een score van 45.195 punten haalde. Het verschil van ongeveer 10% wordt veroorzaakt door het ontbreken van de tiende kern in de M2 GPU die in de iPad Air is gebruikt. Het lagere aantal kernen geldt zowel voor de 11-inch als de 13-inch iPad Air 2024.

iPad Air 2024 specs (NL) met onjuiste info iPad Air 2024 specs (VS) met gecorrigeerde info

Afgekeurde 10-core chips

Waarschijnlijk heeft Apple hierbij gebruik gemaakt van afgekeurde 10-core chips, waarbij één van de GPU-kernen niet goed functioneerde. Normaal gesproken worden die weggegooid, maar het is ook wel eerder gebeurd dat Apple ze opnieuw gebruikte in goedkopere producten. Meestal wordt dat duidelijk gecommuniceerd, maar bij de iPad Air is blijkbaar toch iets misgegaan. De komende dagen zullen de genoemde pagina’s waarschijnlijk gecorrigeerd worden bij Apple, maar het is de vraag of dat ook bij andere winkels gebeurt als Apple er niet actief achteraan gaat zitten.

Onjuiste specs bij Amazon.

De iPad Air M2 is het enige product dat Apple verkoopt met een 9-core M2 GPU. Eerder verkocht Apple instapmodellen van de MacBook Air M1 met 7-core GPU, waarbij gebruik werd gemaakt van afgekeurde 8-core GPU’s. Ook dit waren buitenbeentjes bij de productie. Apple heeft nooit uitgelegd hoe dit zat, maar meldde wel gewoon het correcte aantal kernen zodat je weet wat je koopt. Bij de huidige iPad Air is dat misgegaan.

In de praktijk zullen de meeste iPad Air M2-gebruikers geen verschil merken tussen een 9-core GPU of een 10-core GPU. Je zult misschien 10% langzamere prestaties zien bij grafisch zware taken, maar dat is het wel zo’n beetje. Gezien het feit dat de M2-chip voor iPadOS toch al wat overkill betekent, zal een stap terug in het aantal GPU-kernen niet direct merkbaar zijn.

Toch had Apple de fout niet moeten maken en zou wat ons betreft nu ook duidelijker moeten communiceren dat er onjuiste informatie is verstrekt. Het stilletjes aanpassen van informatie op de website (waarna het door een toevallige speurneus wordt ontdekt), is niet eerlijk richting klanten.

Heb je de iPad Air M2 al gekocht en heb je spijt van je aankoop, dan kun je de iPad nog binnen de termijn van 14 dagen terugbrengen naar Apple.

Is de iPad Pro M2 dan een betere aankoop?

De iPad Pro M2 uit 2022 koop je momenteel voor rond de €935,- en voor dat geld krijg je een M2-chip met 8-core CPU en 10-core GPU, een 11-inch scherm met ProMotion, een 12-megapixel camera, Face ID en 128GB opslag. Kies je voor de 128GB iPad Air 2024 dan ben je €719,- kwijt bij de verschillende winkels en krijg je een apparaat met 11-inch scherm zonder ProMotion en Face ID, maar wel met een 12-megapixel groothoekcamera. Dit scheelt meer dan tweehonderd euro, dus wat prijs betreft is de iPad Air nog steeds een betere keuze. Alleen als je maximale grafische prestaties nodig hebt, zou je voor de iPad Pro moeten kiezen – maar dat had je waarschijnlijk toch al gedaan.

