Belgische APR Switch verder in problemen, zoekt nieuwe eigenaar

Switch zoekt nieuwe eigenaar

Maar CEO CEO Thierry Janssen zegt in een brief aan het personeel ook dat “het moeilijkste voorbij is” en dat er voorlopig geen andere winkels zullen sluiten. Switch is met 21 vestigingen de grootste APR in België en is de afgelopen tijd flink gegroeid, dankzij de overname van voormalig marktleider Easy-M. Maar dat leverde het bedrijf ook een flinke schuldenberg op, van maar liefst 33,4 miljoen euro. Afgelopen zomer ontstonden al de eerste problemen, toen Switch onder curatele werd gesteld. Voor 1 februari moest er een herstelplan worden gemaakt, maar dat is niet gelukt.



Die plannen zouden een herstructurering moeten omvatten, om een faillissement te kunnen afwenden. Er waren gesprekken gaande met een nieuwe investeerder en er waren afspraken met schuldenaars gemaakt, maar uiteindelijk is het toch niet gelukt. Switch moet nu op zoek naar een nieuwe eigenaar. De raad van bestuur van Switch zegt in de brief aan medewerkers dat “er voldoende geld is om salarissen te betalen” en dat er “een derde partij is die indien nodig overbruggings­financiering kan verstrekken”. Maar tegelijk ziet de huidige eigenaar ook wel in dat het lastig is om de huidige winkels draaiend te houden. Het zal lastig zijn om de komende weken producten te leveren.

Terwijl er in Nederland één grote APR (Amac) is die alle andere heeft opgeslokt, is de situatie in België iets anders verlopen. Mac Line en Abelsys kwamen in handen van Easy-M, dat op zijn beurt in handen kwam van Switch. Het Vlaamse Lab9 nam ondertussen CAMi over in het Franstalige gedeelte van België.

Swich zou kunnen overleven, maar met minder winkels en met een focus op grotere winkels, die ook trainingen kunnen aanbieden.