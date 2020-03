Neato met Siri Shortcuts

Neato Robotics heeft een update uitgebracht voor de robotstofzuigers, waarmee je allerlei dingen kan regelen via een Siri Shortcut. Denk aan starten, stoppen, terug naar de dock rijden en bepaalde plekken in huis stofzuigen binnen je huis. De gratis update is beschikbaar voor mensen met een Neato Botvac D3 robotstofzuiger en nieuwer. Vorig jaar werd de update al beloofd. Je kunt je opdrachten inspreken via iPhone, iPad, Apple Watch of HomePod.



Om het allemaal werkend te krijgen moet je de Neato Robotics-app updaten naar versie 2.9.5. Deze staat inmiddels in de App Store. Bij alle ondersteunde modellen is het mogelijk om te starten, stoppen, pauzeren en naar de dock terugrijden. Bij mensen met een Neato D7 is het bovendien mogelijk om alleen een bepaalde kamer schoon te maken.

Je kunt met de Siri Shortcuts zelf allerlei automatiseringen maken in de Opdrachten-app. Je hoeft dus niet meer de Neato-app op de iPhone te openen, maar drukt op een knop in de Opdrachten-app of geeft een spraakopdracht. Neato ondersteunt overigens ook Google Assistent en Amazon Alexa.

