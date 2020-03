Update 12:00 uur: er zijn nu ook screenshots opgedoken van CarKey:

BMW met Apple CarKey

Met CarKey kun je zonder autosleutel de autodeur openen. Het werkt op dezelfde manier als een fysieke contactloze autosleutel: je houdt de iPhone bij de deur en als jij het bent gaat de deur open. BMW wilde zelf niet reageren op de plannen, maar verwees naar een persbericht uit december, waarin wordt uitgelegd dat het bedrijf een wereldwijde standaard wil creëren met Digital Key. Dit gebeurt binnen het Car Connectivity Consortium (CCC), waar Apple ook lid van is.



De aanwijzingen dat BMW betrokken is, is te vinden in code van iOS 14. Deze versie is nog niet officieel aangekondigd of uitgebracht, maar kwam wel in handen van 9to5Mac, die de afgelopen weken uitgebreid bezig is geweest om aanstaande functies te verklappen. De standaardoplossing die BMW wil invoeren is bedoeld om allerlei slimme apparaten te gebruiken voor het openen van de autodeur. Niet alleen smartphones, maar ook horloges en andere wearables.

Digital Key Release

In juni 2018 bracht de CCC de specificaties naar buiten van Digital Key Release 1.0, een oplossing om met NFC auto’s te ontgrendelen, de motor te starten en toegang te geven tot een auto. In oktober volgde Digital Key Release 2.0, met verbeterde beveiliging en chips die minder makkelijk te hacken zijn.

Ondertussen werkt de CCC aan Digital Key Release 3.0, waarbij gebruik wordt gemaakt van Bluetooth Low Energy (BLE) en Ultra-Wideband (UWB)-technologie om locatieafhankelijke toegang te verlenen. Dit biedt betere beveiliging tegen diefstal. Toevallig bieden de iPhone 11-toestellen al ondersteuning voor Bluetooth LE en Ultra Wideband. Tot nu toe kun je UWB echter alleen gebruiken voor AirDrop.

Einde van fysieke autosleutels

Apple’s CarKey zal waarschijnlijk compatibel zijn met Digital Key. Het gaat om een eigen technologie, waarvan de eerste sporen in iOS 13.4 werden aangetroffen. Mogelijk werkt het met de iPhone, maar ook met de Apple Watch. In de loop van de jaren heeft Apple meerdere patenten ingediend voor digitale autosleutels, al hoeft dat niet altijd te betekenen dat er een concreet product aan zit te komen. Bij CarKey lijkt het echter menens te worden.

Andere automerken die lid zijn van CCC zijn Audi, BMW, General Motors, Hyundai en Volkswagen. Ook LG Electronics, Panasonic en Samsung doen mee en vanuit de technische kant zitten Gemalto, NXP en Qualcomm aan tafel.

