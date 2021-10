Alles wat goed was komt vroeg of laat weer terug: het hoekige design van de iPhone 4, de dikke randen van de witte plastic MacBook en... de iPod-sok. Nu in een nieuwe uitvoering voor je AirPods.

AirPods Beannies

Native Union viert het 20-jarige bestaan van de iPod met deze AirPod Beanies. Het zijn gebreide hoesjes in verschillende kleuren, die 1-op-1 zijn afgekeken van de bekende iPod-sokken. Deze AirPods Beanies zijn geschikt voor alle AirPods-modellen en zijn verkrijgbaar in een pak van vier stuks, elk in een andere kleur.



Wie kent de iPod Socks nog?

De iPod-sokken waren bijna tien jaar te koop: tussen 2004 en 2012 kon je ze kopen om je iPod te beschermen tegen krassen. Het was een simpel gebreid hoesje, dat verrassend effectief was. Het paste op alle modellen. Er zaten zes kleuren in een pak, zodat je de sok kon aanpassen aan je stemming.

Native Union’s AirPods Beanies zijn iets soortgelijks, maar dan met een ander logo. Ze zijn geschikt voor de AirPods 1, 2, 3 en Pro maar ook voor elk ander type draadloze oortjes. Ze voorkomen dat je oortjes uit de case vliegen als je ze laat vallen en voorkomen ook dat er krassen op het doosje komen.

Terwijl de iPod-sokken waren voorzien van een ‘Made in China’-labeltje en een samenstelling van 56% acryl, 4% nylon en 40% katoen heeft Native Union voor de Beanies gebruik gemaakt van 100% gerecyclede materialen. Ze zijn dun genoeg om de case nog op de lader te leggen. In een blogposting legt het bedrijf uit hoe ze zijn ontstaan.

Wie toch liever een officieel stuk Apple-textiel heeft kan terecht in de Apple Store voor het poetsdoekje van 25 euro. Daarmee vergeleken waren de AirPods-sokken van 30 euro ook niet bepaald goedkoop.

Zelf breien kan natuurlijk ook en is een stuk persoonlijker. Kijk maar eens naar Zokje, waar we ooit over schreven. Native Union ligt als merk bij Appelhoes, Amac en andere winkels, maar de sokken hebben we er nog niet gesignaleerd. Komt misschien nog.