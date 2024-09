Welke nieuwe functies vind je in de AirPods 4? In deze round-up zetten we alle verbeteringen voor de AirPods 4 voor je op een rij, plus de verschillen tussen de twee uitvoeringen.

De gloednieuwe AirPods 4 zien er op het eerste gezicht misschien hetzelfde uit als de AirPods 3, maar er is meer verandert dan je denkt. Apple is opnieuw naar de tekentafel gegaan en heeft diverse vernieuwingen van de afgelopen jaren (vooral van de AirPods Pro) nu ook in de gewone AirPods gestopt. Wil je weten welke dat allemaal zijn? Dan ben je met dit artikel over alle nieuwe functies van de AirPods 4 aan het juiste adres.

Wat goed is om te weten, is dat de AirPods 4 in twee varianten komt. Per nieuwe AirPods 4-functie geven we aan of je deze in de duurdere, goedkopere of juist in allebei de uitvoeringen van de nieuwe AirPods 4 vindt. Apple onderscheid de twee door de naamgeving: AirPods 4 enerzijds en AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking anderzijds.

#1 Actieve ruisonderdrukking (en andere geluidsmodi)

Beschikbaar in: duurdere uitvoering AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking

Zoals de naam al zegt, zijn de AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking voorzien van deze nieuwe geludismodus. Dankzij het nieuwe design en de ingebouwde microfoons, wordt omgevingsgeluid eruit gefilterd zodat je ongestoord kan genieten van de muziek. De kwaliteit van de actieve ruisonderdrukking is vermoedelijk vergelijkbaar met dat van de eerste generatie AirPods Pro, waardoor de AirPods Pro 2 op dit vlak nog steeds beter presteren.

Naast de ruisonderdrukking, vind je in de duurdere AirPods 4 ook de transparantiemodus, waarbij belangrijk omgevingsgeluid juist wel hoorbaar is. Denk aan een aankondiging van de crew in het vliegtuig of een oproep in de trein. Daarnaast vind je in deze AirPods 4 ook de adaptieve audio, dat automatisch wisselt tussen de ruisonderdrukking en transparnatiemodus op basis van je omgevingsgeluid. Gespreksdetectie is ook nog aanwezig op de AirPods 4.

#2 H2-chip en beter geluid

Beschikbaar in: beide uitvoeringen AirPods 4

Alle huidige AirPods-modellen hebben een chip uit de H-familie, maar de AirPods Pro waren nog de enige met een H2-chip. Beide AirPods 4-modellen hebben nu ook de overstap gemaakt van de H1- naar de H2-chip. Deze zorgt voor verbeterd geluid. Bovendien zijn beide modellen voorzien van ruimtelijke audio, wat nieuw is in vergelijking met de vroegere AirPods 2.

#3 Aangepast design

Beschikbaar in: beide uitvoeringen AirPods 4

Apple heeft de gewone AirPods opnieuw ontworpen. De kop van elke AirPod heeft een nieuwe vorm, zowel in vergelijking met de vroegere AirPods 2 als de nieuwere AirPods 3. De nieuwe AirPods 4 zijn ook kleiner, met een korter stokje, vooral als je ze naast de AirPods 2 legt. Volgens Apple zorgt het nieuwe design voor meer draagcomfort. Ze zouden ook beter zitten, dus als jij voorheen problemen had met het goed blijven zitten van de AirPods, is dat hier misschien wel opgelost. Maar de ervaring leert dat dit heel erg subjectief is: waar de een de AirPods 4 misschien beter vindt zitten, is dat bij de ander juist bij de AirPods 2 het geval.

#4 Vernieuwde oplaadcase met usb-c

Beschikbaar in: beide uitvoeringen AirPods 4

Dat de AirPods 4 de overstap maken van Lightning naar usb-c, zag iedereen wel aan komen. Apple moet ook met de AirPods voldoen aan de Europese regels voor een universele oplaadpoort. Lightning is een aflopende zaak en dus zijn nu ook de gewone AirPods overgestapt naar usb-c met de vernieuwde oplaadcase. De nieuwe oplaadcase is overigens ook een stukje kleiner geworden.

#5 Speaker in case voor makkelijker zoeken

Beschikbaar in: duurdere uitvoering AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking

De duurdere AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking heeft nog een ander voordeel. Deze oplaadcase is namelijk ook voorzien van een speaker, zodat je er een geluidje op af kan spelen als je de AirPods (in het doosje) kwijt bent. Opmerkelijk genoeg zit er geen U1-chip in waarmee je de locatie nauwkeurig kan bepalen, zoals wel in de AirPods Pro 2 oplaadcase het geval is. Je bent dus nog steeds afhankelijk van het Bluetooth-signaal en dat werkt mogelijk toch minder goed dan het signaal van de U1-chip (zoals in je AirTag).

Overigens vinden we draadloos opladen (zowel met MagSafe, als een Apple Watch-lader, als een Qi-lader) alleen in de AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking. De goedkopere AirPods 4 kan je alleen opladen met een usb-c-kabel.

#6 Betere stofbestendigheid

Beschikbaar in: beide uitvoeringen AirPods 4

Niet per se een functie waar je daadwerkelijk wat aan hebt, maar het is wel een fijne verbetering: betere stofbestendigheid. De AirPods zijn sinds de derde generatie al zweet- en waterbestendig en dat geldt ook voor de oplaadcase. Maar sinds de AirPods Pro met usb-c zijn ze ook stofbestendiger gemaakt. Daardoor is de kans kleiner dat er zich stof ophoopt in de AirPods zelf, wat voor verminderde geluidskwaliteit kan zorgen.

#7 Siri-interacties met hoofdbewegingen

Beschikbaar in: beide uitvoeringen AirPods 4

Met ingang van iOS 18 kun je op de AirPods Pro reageren op Siri met hoofdbewegingen, maar deze functie zit ook in de AirPods 4. Dat is vooral handig als je gebeld wordt en Siri vraagt of je het gesprek wil beantwoorden. Je hoeft dan alleen maar met je hoofd te knikken of te schudden.

#8 Betere Bluetooth

Beschikbaar in: beide uitvoeringen AirPods 4

Tot slot heeft Apple de Bluetooth-versie verhoogd van Bluetooth 5.0 (zoals in de AirPods 3 en AirPods 2) naar Bluetooth 5.3 (zoals in de AirPods Pro 2). In de praktijk zul je daar waarschijnlijk weinig van merken. Mogelijk wordt de verbinding net wat sneller gelegd en is de locatie wat nauwkeuriger voor de zoekfunctie, maar het is niet zo dat het geluid daardoor beter klinkt (dat komt vooral door de H2-chip). Desalniettemin een fijne verbetering.

Maar de AirPods 4 bevat niet alleen maar betere functies. Ze zijn er ook op een paar punten achteruit gegaan en we wilden die toch even noemen:

Batterijduur : Apple geeft aan dat de AirPods 4 zo’n 5 uur batterijduur heeft (volledige luistertijd). Dat was bij de AirPods 3 nog 6 uur. Hou er ook rekening mee dat de totale luistertijd ook lager wordt op het model met actieve ruisonderdrukking als je dit inschakelt. Dan is de luistertijd slechts 4 uur. Met bijladen is de totale luistertijd 30 (zonder ruisonderdrukking) of 20 uur (met ruisonderdrukking). Dat was voorheen altijd 30 uur.

: Apple geeft aan dat de AirPods 4 zo’n 5 uur batterijduur heeft (volledige luistertijd). Dat was bij de AirPods 3 nog 6 uur. Hou er ook rekening mee dat de totale luistertijd ook lager wordt op het model met actieve ruisonderdrukking als je dit inschakelt. Dan is de luistertijd slechts 4 uur. Met bijladen is de totale luistertijd 30 (zonder ruisonderdrukking) of 20 uur (met ruisonderdrukking). Dat was voorheen altijd 30 uur. Huiddetectiesensor : Bij de AirPods 3 introduceerde Apple de huiddetectiesensor, zodat de AirPods alleen muziek afspelen als ze in contact komen met de huid. Dit is later ook naar de AirPods Pro 2 gekomen, maar Apple heeft dit bij de AirPods 4 aangepast naar een optische in-ear-sensor. Je AirPods stoppen dus nog steeds met afspelen als je ze uit je horen laat, maar het is niet zo geavanceerd als eerst.

: Bij de AirPods 3 introduceerde Apple de huiddetectiesensor, zodat de AirPods alleen muziek afspelen als ze in contact komen met de huid. Dit is later ook naar de AirPods Pro 2 gekomen, maar Apple heeft dit bij de AirPods 4 aangepast naar een optische in-ear-sensor. Je AirPods stoppen dus nog steeds met afspelen als je ze uit je horen laat, maar het is niet zo geavanceerd als eerst. Geen oplaadkabel meegeleverd: In tegenstelling tot de vorige modellen, krijg je er deze keer geen oplaadkabel meer meegeleverd. Je hebt een willekeurige usb-c-kabel nodig (met stekker) om ze op te laden. Bij het duurdere model kan je ook een draadloze oplader of Apple Watch-lader gebruiken.

Conclusie: verschillen AirPods 4 modellen

Tot slot wilden we nog even de verschillen tussen de twee AirPods 4-modellen voor je op een rij zetten in onderstaande tabel. Zo zie je overzichtelijk op welke punten de twee modellen van elkaar verschillen.

AirPods 4 AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking Actieve ruisonderdrukking ❌ ✅ Transparantiemodus ❌ ✅ Adaptieve audio ❌ ✅ Gespreksdetectie ❌ ✅ Draadloos opladen van case ❌ ✅

(Qi, MagSafe en Apple Watch-lader) Speaker in case ❌ ✅ Gewicht oplaadcase 32,3 gram 34,7 gram Prijs €149,- €199,-

De nieuwe AirPods 4 zijn vanaf nu te bestellen bij Apple en andere winkels. Je leest er meer over op onze algemene pagina, waar je ook nog info vindt over de eerdere AirPods-modellen.

