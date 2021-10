Heb je de aankondiging van de nieuwe MacBook Pro's gevolgd en wil je weten of deze ook binnen jouw budget past? In dit artikel hebben we alle MacBook Pro-prijzen voor 2021 voor je op een rijtje gezet.

MacBook Pro 2021 prijzen

De 14-inch MacBook Pro begint bij 2249 euro en loopt in de meest uitgebreide variant op tot duizenden euro’s. Het is een leuke bezigheid om de allerduurste opties te kiezen en te kijken op hoeveel je uit komt. Bij de 14-inch MacBook Pro kom je dan op €7.158,98. Maar voor de meeste mensen is dat helemaal niet realistisch. Ook met het instapmodel kun je al heel goed uit de voeten. Standaard krijg je een M1 Pro-processor, 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. Apple heeft een relatief kleine prijsverhoging doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar. Bij de 16-inch MacBook Pro kun je vanaf 2749 euro bij Apple terecht en in de allerduurste uitvoering ben je dan €7.338,98 kwijt. Uiteraard kun je alle configuraties op maat aanpassen, waarbij je een meerprijs betaalt voor betere specs, zoals meer opslag en meer geheugen. Met 64GB RAM en 8TB SSD-opslag ben je in ieder geval voor de komende jaren klaar.



Prijzen 14-inch MacBook Pro 2021

Let op dat je bij de huidige Apple Silicon -processoren geen aanpassingen meer kan doen. Je kunt achteraf geen snellere CPU, meer geheugen of meer opslag toevoegen. Eventueel zou je je opslag kunnen uitbreiden met een ssd-kaartje, maar dit is minder snel dan ingebouwde ssd. Denk dus goed na wat je kiest, want je kunt later niet meer upgraden.

Instapmodel:

8-core CPU (M1 Pro)

14-core GPU

16GB geheugen

512GB SSD

€2.249,-

Topmodel:

10-core CPU (M1 Pro)

16-core GPU

16GB geheugen

1 TB SSD

€2.749,-

Zoals je ziet is de 14-inch MacBook Pro 2021 voorzien van een M1 Pro-processor. Hierop kun je twee externe 6K-beeldschermen aansluiten. Dat is een hele verbetering ten opzichte van de M1-processor, die maar één extern scherm ondersteunde. Als je wilt zou je ook bij de 14-inch kunnen kiezen voor M1 Max.

Prijzen 16-inch MacBook Pro 2021

Instapmodel:

10-core CPU (M1 Pro)

16-core GPU

16GB geheugen

512GB SSD

€2.749,-

Middenmodel:

10-core CPU (M1 Pro)

16-core GPU

16GB geheugen

1 TB SSD

€2.979,-

Topmodel:

10-core CPU (M1 Max)

32-core GPU

32GB geheugen

1 TB SSD

€3.849,-

Wat kost een processor-upgrade?

Wil je de M1 Pro-processor, dan kun je kiezen uit de volgende varianten:

8-core CPU met 6 prestatiekernen en 2 efficiencykernen, 14-core GPU (+ €0)

10-core CPU met 8 prestatiekernen en 2 efficiencykernen, 14-core GPU (+ €230,-)

10-core CPU met 8 prestatiekernen en 2 efficiencykernen, 16-core GPU (+ €270,-)

Je zou ook kunnen kiezen voor de M1 Max-processor:

10-core CPU met 8 prestatiekernen en 2 efficiencykernen, 24-core GPU (+ €500,-)

10-core CPU met 8 prestatiekernen en 2 efficiencykernen, 24-core GPU (+ €730,-)

Wat kost een geheugen-upgrade?

De nieuwe MacBooks beschikken over centraal geheugen, dat zowel door de CPU als door de GPU kan worden aangesproken. Standaard krijg je 16GB geheugen, dat je kunt uitbreiden. Dit is wel vrij prijzig:

16GB centraal geheugen (+ €0)

32GB centraal geheugen (+ €460,-)

64GB centraal geheugen (+ €960,-) – alleen mogelijk bij M1 Max-chip

Wat kost meer opslag?

Je krijgt 512GB SSD-opslag, maar uiteraard kun je dit ook uitbreiden:

512GB SSD-opslag (+ €0)

1TB SSD-opslag (+ €230,-)

2TB SSD-opslag (+ €690,-)

4TB SSD-opslag (+ €1.380,-)

8TB SSD-opslag (+ €2.760,-)

Lees meer over de M1 Pro- en M1 Max-chip in onze uitgebreide uitleg.