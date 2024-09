Apple’s nieuwste AirPods 4 is op veel punten verbeterd. Er zitten meerdere nieuwe functies in de AirPods 4, zelfs ten opzichte van duurdere modellen zoals de AirPods Pro. Een van die vernieuwingen vinden we in de oplaadcase. Deze is niet alleen een stuk kleiner geworden, want Apple heeft nog meer aan de case gewijzigd die tot nu nog onontdekt bleven. Gear Patrol ontdekte dat Apple twee wijzigingen aan de AirPods 4-case doorgevoerd heeft, waaronder een nieuwe onzichtbare knop.

AirPods 4-knop is onzichtbaar

Bij alle vorige AirPods-modellen zat achterop de oplaadcase een knop waarmee je de AirPods kan resetten of kan koppelen aan andere devices zoals tv’s en Android-toestellen. Bij de AirPods 4 zit deze knop niet meer op de achterkant van de case. Maar we zien hem ook niet op de voorkant of ergens anders op de nieuwe oplaadcase. Hoe zit dat dan? Het blijkt dat Apple een onzichtbare capacitieve knop toegevoegd heeft aan de voorkant van de oplaadcase. Er is dus geen fysiek indrukbare knop meer. Door twee keer op de voorkant van de oplaadcase te tappen, gaan de AirPods in de koppelmodus. Om de AirPods te resetten, hou je het ingedrukt.

Dat betekent ook dat dit mogelijk gevolgen heeft voor eventuele AirPods-hoesjes. Doorgaans schuif je deze over de koppelknop, maar omdat deze voorheen nog fysiek in te drukken was, was dat nooit een probleem. Ben je van plan om een hoesje te gebruiken, dan zul je deze er mogelijk af moeten halen om de knop in te drukken.

Onzichtbaar statuslampje

Er is nog een andere kleine wijziging aan de oplaadcase. Het statuslampje is namelijk onzichtbaar als deze uit staat. Bij huidige AirPods-cases zie je aan de voorkant een klein grijsgekleurd rondje. Dat is de uit-status van het indicatielampje, die groen, oranje of wit oplicht als je de case open doet, aan de lader legt of in de koppelmodus zet. Bij de AirPods 4 is dat nog steeds het geval, maar is het lampje uit dan is deze onzichtbaar.

De reden van deze wijzigingen is niet bekendgemaakt, maar mogelijk heeft dat iets te maken met het tegengaan van namaak AirPods. Het namaken van de huidige oplaadcases met fysieke knop en zichtbaar lampje is een stuk gemakkelijker dan zo’n capacitieve knop en onzichtbaar statuslampje. Zie je dus een AirPods 4-case waarbij het lampje altijd grijs zichtbaar is of zit er een knop achterop? Dan weet je dat je met neppe AirPods te maken hebt.