De Duitse Bundesliga is naar verluidt in gesprek met Apple over de streamingrechten van het voetbalseizoen 2026/2027. Eerder werd al gekeken naar de Britse en Nederlandse competities.

In Nederland heeft Viaplay de uitzendrechten voor de Duitse Bundesliga, in de Verenigde Staten is het ESPN en in thuisland Duitsland moet je voor volledige wedstrijden bij de commerciële aanbieder Sky zijn. Daar zou wel eens nóg een aanbieder bij kunnen komen. Volgens World Soccer Talk is Apple in gesprek met de Duitse competitie, waarin onder andere FC Bayern München speelt. Of het ook gevolgen heeft voor de Nederlandse kijkers is nog moeilijk te zeggen. De deal lijkt vooral te gaan om de uitzendrechten in Amerika, waar ESPN jaarlijks 30 miljoen dollar voor betaalt. Dit contract loopt af aan het einde van het seizoen 2025/2026.



Engels voetbal van Viaplay naar Apple?

De Canadese dienst DAZN heeft ook een streamingdeal voor de Bundesliga, dat eveneens in 2026 afloopt. Daarnaast zijn er tientallen wereldwijde deals, waaronder dus in Nederland. In 2021 had ESPN nog de rechten, maar dit eindigde toen Viaplay in Nederland van start ging. De Scandinavische streamingdienst legde de uitzendrechten voor het Duitse voetbal tot 2029 vast. Ieder voetbalseizoen belooft de zender meer 300 wedstrijden uit de Bundesliga en Bundesliga 2 live uit te zenden. Maar dat kan gaan veranderen, nu Viaplay in problemen is geraakt.

Viaplay heeft ook de rechten voor de Premier League vastgelegd van 2022 tot 2028 voor Nederland, Polen, Estland, Letland, Litouwen. Die zesjarige periode geldt ook voor Noorwegen. In Zweden, Denemarken en Finland, waar Viaplay (voorheen NENT Group) al de rechten tot 2028.

Als Viaplay omvalt of moet bezuinigen, is het mogelijk dat de rechten al eerder vrijkomen en dan zou Apple kunnen toehappen. Apple heeft voor sommige sporten de wereldwijde rechten in handen, maar vraagt wel dat gebruikers er extra voor betalen. Zo kun je ook vanuit Nederland de MLS Season Pass afsluiten om de Amerikaanse voetbalcompetitie te kijken. Dit kost je €14,99 per maand (of €12,99 per maand als je Apple TV+-abonnee bent). Met nog een paar andere competities erbij kan het een dure hobby worden.

