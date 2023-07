Bikey-app voor VanMoof-rijders

Bikey is een samenvoeging van ‘bike’ en ‘key’ en is bedoeld om de unieke digitale sleutel van de VanMoof-fietsen te genereren en op te slaan. Dit kan nodig zijn als de servers van VanMoof offline gaan en je je fiets niet meer kunt ontgrendelen. Je kunt de sleutel exporteren en ergens veilig bewaren voor later gebruik. Bovendien krijg je via de app toegang tot enkele instellingen van de VanMoof e-bike. Het werkt echter alleen voor de modellen S3 en X3, maar dat zijn toevallig wel de meest gangbare die je nu (nog) op de weg ziet. Support voor de nieuwere S5 en A5 e-bikes is in de maak.



Het zal niemand de afgelopen ontgaan zijn: VanMoof wankelt en kampt al geruime tijd met financiële problemen. De afgelopen dagen kwam dit tot een hoogtepunt: de winkels en kantoren werden gesloten en het bedrijf heeft uitstel van betaling aangevraagd. Op sociale media heeft iedereen er al zijn mening over kunnen geven, maar een belangrijk punt is: hoe nutteloos zijn de fietsen als de app niet meer werkt?

Werkt een VanMoof-fiets zonder app?

Er zijn twee situaties: het simpele gebruik van de fiets zelf en het gebruik in combinatie met de VanMoof-app. Belangrijk is om een ontgrendelingscode in te stellen, die je invoert via de start- en belknop en waarmee je vervolgens je VanMoof e-bike kunt starten zonder de app. Je kunt dan gewoon blijven fietsen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Het gebruik van de app wordt iets ingewikkelder als de fabrikant ermee stopt, omdat hiervoor verbinding met de VanMoof-servers nodig is. De VanMoof Encryption Key Exporter helpt om deze Bluetooth-sleutel lokaal op te slaan. Je moet dan echter wel je VanMoof-gebruikersgegevens invoeren op een server van een externe partij. Het vereist bovendien een extern ontwikkelde app, die fungeert als vervanging voor de officiële VanMoof-app. Maar goed, die is er nu.

De app is in beta en alleen op iOS te gebruiken, maar er komt spoedig ook een Android beta aan. Cowboy belooft dat er “niets wordt gedeeld buiten de app”, zelfs niet je e-mail. Het enige wat je hoeft te doen is je lokale sleutel genereren en je hebt weer “peace of mind”. Daarmee geeft Cowboy een steek onder water naar Peace of Mind-service van VanMoof zelf. Cowboy zegt dat ze er geen slechte bedoelingen mee hebben, maar dat ze gewoon willen dat elke fiets op de weg kan blijven rijden. Maar gezien het feit dat Cowboy-fietsen sterke overeenkomsten hebben met die van VanMoof, kan het niet anders dan dat de Belgen een interessante nieuwe doelgroep zien: teleurgestelde VanMoof-rijders. Toch heeft ook Cowboy te maken met miljoenen aan investeringen die nog terugverdiend moeten worden en moeite om de (op maat ontworpen) onderdelen tijdig te leveren.

VanMoof had een unieke samenwerking met Apple: het was een van de eerste partners die zich mochten aansluiten bij het Zoek Mijn-netwerk, waarmee je je fiets kunt terugvinden via de Zoek Mijn-app. Die functie zal waarschijnlijk wel gewoon blijven werken… en anders kun je er altijd nog een AirTag aan vastmaken. De later verschenen VanMoof S4 werkt opvallend genoeg niet met het Zoek Mijn-netwerk.