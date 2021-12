Apple maakte in macOS Catalina de overstap van het gedrocht dat iTunes heette naar de meer gestroomlijnde Muziek-app. Zaken als podcasts en audioboeken werden afgesplitst en het synchroniseren van je iPhone of iPad verplaatst naar de Finder. Maar in de bouw van de Muziek-app was er ten opzichte van de iTunes-app weinig veranderd. Voor een belangrijk deel, zoals het zoeken naar muziek in de Apple Music-bibliotheek, werd nog gebruikgemaakt van webcontent. Twitter-gebruiker @lumingyin ontdekte dat Apple in macOS Monterey 12.2 overstapt op AppKit.



Muziek-app op de Mac wordt volledig native

AppKit is zeg maar de motor van veelgebruikte Mac-apps. Hoewel de Muziek-app zelf wel altijd volledig native is, geldt dat niet voor alle content. Jouw eigen bibliotheek is volledig in de app geintegreerd, maar het inladen van de artiestenpagina’s, zoekresultaten en andere soortgelijke zaken gaat in feite via webpagina’s die in de app getoond worden. Hierdoor kan de app op deze vlakken soms wat traag aanvoelen.

9to5Mac bevestigt dat de code van de app in macOS Monterey 12.2 nu gebruikmaakt van JET. Dit is een techniek die door Apple ontwikkeld is om webcontent om te bouwen naar native apps. Alles voelt nu veel meer als een volwaardige Mac-app: van artiestenpagina’s tot algemene zoekresultaten. Visueel zal je uiteindelijk geen verschil zien tussen de uiteindelijke verbeterde versie in macOS Monterey 12.2 en de huidige versie, maar qua snelheid en werking moet je dat zeker wel gaan merken.

Naast het sneller laden van content, zou ook het scrollen en de veegbewegingen met bijvoorbeeld je trackpad soepeler moeten gaan. Apple is pas net begonnen met de eerste beta van macOS Monterey 12.2. De komende tijd zal Apple nog verder werken aan het verbeteren van de app, voordat de definitieve publieke versie begin van 2022 voor iedereen verschijnt.