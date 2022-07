macOS Monterey nadert zo langzaamaan het einde van de updatecyclus. Het afgelopen jaar zijn er diverse nieuwe updates verschenen en macOS Monterey 12.5 is vermoedelijk de laatste update. Apple is namelijk ook aan het sleutelen aan macOS Ventura, die in het najaar verschijnt. Maar nu kun je dus updaten naar macOS Monterey 12.5, al zul je er waarschijnlijk niets van merken.



macOS Monterey 12.5 beschikbaar

Apple is de afgelopen maanden al bezig geweest met het testen van de beta van macOS Monterey 12.5, maar gedurende die testperiode is niet naar voren gekomen wat er nieuw en verbeterd is. Apple had geen aparte releasenotes, waardoor het nog gissen is welke verbeteringen er doorgevoerd zijn of welke bugs verholpen zijn. Vermoedelijk heeft Apple ook de beveiliging verbeterd met deze update. Als dat het geval is, lees je dat hier terug.

macOS Monterey 12.5 releasenotes

Dit zijn de releasenotes van macOS Monterey 12.5:

macOS Monterey 12.5 bevat verbeteringen, probleemoplossingen en beveiligingsupdates. Er is een probleem verholpen in Safari waarbij een tabblad mogelijk terugkeerde naar een eerder bezochte pagina Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van deze update vind je op deze webpagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Monterey 12.5 downloaden

Je downloadt macOS Monterey 12.5 via de Systeemvoorkeuren, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

