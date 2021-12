iCulture Vandaag: dit was donderdag 16 december 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 16 december 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag beluister je de nieuwste iCulture Podcast, waarin we het Apple-jaar met je doornemen. En wat moet Apple beter gaan doen volgend jaar? Er was ook nog interessant Apple-nieuws vandaag, zoals het gerucht over drie externe Apple-displays en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Heb je meerdere Apple Pay-kaarten, dan is het herkennen van de kaarten bij de juiste rekening niet altijd makkelijk. Wij geven je tips.

Je kan eenvoudig handsfree bellen met de HomePod en dat doe je zo.

Het maken van macrofoto’s op de iPhone 13 Pro-modellen gaat in iOS 15.2 net even anders als je dat niet automatisch wil doen.

Accessoires en devices

De Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder met HomeKit bespreken we in onze nieuwste review. Heb je zo’n slimme melder wel nodig?

Apps

Met deze kerstrecepten-apps voor iPhone en iPad krijg je genoeg inspiratie.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Adobe Lightroom: foto-editor (gratis, iPhone/ TV + IAP , iOS 13.0+) - Adobe Lightroom ondersteunt nu de laatste versie van Adobe Camera Raw.

+ , iOS 13.0+) - Adobe Lightroom ondersteunt nu de laatste versie van Adobe Camera Raw. Adobe Photoshop (gratis, iPad + IAP , iOS 14.0+) - Voor Photoshop op de iPad is er een nieuwe Smudge- en Sponge-tool.