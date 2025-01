In iOS 18 kreeg de Mail-app een nieuw design, waarbij e-mails automatisch ingedeeld worden in categorieën. Deze vernieuwde Mail-app kwam uiteindelijk in iOS 18.2 naar de iPhone. Maar hoe zit het eigenlijk met Mac en iPad? Die staan altijd nog met lege handen. Mark Gurman van Bloomberg zegt nu dat de vernieuwde Mail-app dit voorjaar naar Mac en iPad komt. Maar er is wel een groot nadeel: het werkt alleen in het Engels.

‘Nieuwe Mail-app naar Mac en iPad’

De vernieuwde Mail-app heeft bovenaan knoppen om te filteren op categorieën, zoals social media-updates, bestelbevestigingen van webshops en nieuwsbrieven. Hiervoor kijkt de Mail-app naar de inhoud van de e-mail. Dit gebeurt overigens lokaal, zodat Apple zelf nooit mee kan lezen. Daarbij heeft Apple tegelijkertijd het design een opfrisbeurt gegeven, met bijvoorbeeld contactfoto’s voor de e-mails en rondere knoppen. Gurman zegt dat de vernieuwde Mail-app en macOS Sequoia 15.4 naar de Mac komt. Later voegde hij toe dat het ook naar de iPad komt, zonder een versienummer te noemen. Maar vermoedelijk gaat het om iPadOS 18.4, die tegelijkertijd verwacht wordt. Deze updates verschijnen waarschijnlijk in april.

De inhoudherkenning werkt echter alleen in het Engels. Apple heeft bovendien besloten om het nieuwe design te koppelen aan de categorisering van e-mails. Daardoor zie je het nieuwe ontwerp alleen als je je iPhone op Engels hebt staan. Dat zal zeer waarschijnlijk ook het geval zijn op de Mac en iPad. Daardoor zal lang niet iedereen de nieuwe Mail-app te zien krijgen. Er zijn geen plannen bekend voor de ondersteuning van extra talen. Het categoriseren van e-mails (en daarmee het nieuwe design) zijn niet gekoppeld aan Apple Intelligence, maar staan daar los van.

Apple heeft eerder al verklapt dat de vernieuwde Mail-app ook naar de Mac komt, want beelden daarvan zaten al in de aankondigingsvideo van de iMac M4, uit oktober 2024. Apple heeft echter nooit gezegd wanneer de vernieuwde app eraan komt, maar nu kunnen we onze pijlen dus richten op aankomende april. De beta van macOS Sequoia 15.4 en iPadOS 15.4 verwachten we eind deze maand of begin volgende maand.

Dit voorwaar wordt een belangrijk moment voor Apple. Naast deze updates, gaat Apple ook nog iOS 18.4 uitbrengen in april. Daarin zit een veel slimmere Siri, als onderdeel van Apple Intelligence. Bovendien kun je Apple Intelligence dan eindelijk op de iPhone en iPad in de EU gebruiken, als je je toestel op Engels zet. Daarnaast komt er ondersteuning voor meer talen, zoals Duits en Frans.