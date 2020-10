MagSafe-oplader van Japanse fabrikant

Kortgeleden schreven we over de terugkeer van MagSafe: de magnetische aansluiting zou terugkeren in de vorm van hoesjes en opladers. Daar lijkt nu het eerste tastbare bewijs voor te zijn gevonden. De magneetlader is gemaakt door het Japanse bedrijf MPOW en werd ontdekt door Macotakara.



Hoesjes voor de iPhone 12 zijn al in overvloed opgedoken. Vaak zijn ze gemaakt op basis van mallen, die onder fabrikanten circuleren om goed passende accessoires te maken. Deze oplader is echter iets wat we nog niet eerder hebben gezien. De draadloze oplader is voorzien van een magneet, die ervoor zorgt dat de iPhone altijd goed ligt. Bij de Apple Watch wordt al veel langer gebruik gemaakt van een magneet om goed te positioneren.

Het bedrijf spreekt over een ringvormige magneet, die precies in lijn ligt met een soortgelijk mechanisme in de iPhone 12. Daardoor kunnen beide onderdelen nauw op elkaar aansluiten. Dit zou moeten leiden tot betere prestaties tijdens het opladen. Het accessoire werkt alleen op de nieuwste iPhones, niet op andere modellen. MPOW heeft de oplader voorzien van een USB-C-aansluiting.

Apple zal later vandaag de iPhone 12 aankondigen. Er waren al geruchten dat daarbij wordt teruggegrepen op de merknaam MagSafe, maar we wisten nog niet hoe dat eruit zou komen te zien. Zelf zou Apple twee magnetische opladers voor de iPhone willen uitbrengen, met de namen MagSafe Charger en MagSafe Duo Charger. In schema’s en cases waren de magnetische ringen ook al te zien.

Alternatief voor AirPower?

De MagSafe Duo Charger zou een alternatief kunnen zijn voor de mislukte AirPower, maar dan met een heel andere insteek. Bij de AirPower-oplaadmat was het de bedoeling dat je je apparaten vrij op de plank kon leggen. Bij deze MagSafe-oplossing is juist weer gekozen voor vaste plek. Met de eveneens uitgelekte MagSafe Magnetic Case zou je wellicht je bestaande iPhones geschikt kunnen maken voor deze nieuwe oplader.

Vanaf 19:00 uur vanavond kun je kijken naar de livestream van het iPhone-event en lees je op iCulture.nl natuurlijk alle aankondigingen!