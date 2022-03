Apple heeft het nieuwe Apple Studio Display aangekondigd, maar daarbij vertelden ze niet alles. In dit artikel zetten we 10 nuttige weetjes voor je op een rij.

In de kleine lettertjes valt van alles te ontdekken, als Apple een nieuw product heeft aangekondigd. Wij doken in de details rondom het Apple Studio Display (vanaf €1799,-). Dit is een scherm waar veel mensen naar hebben uitgekeken: hij is goedkoper dan het Pro Display XDR én hij is helemaal in Apple-stijl. Het plastic LG-scherm kan de deur uit. Maar je moet deze details wel weten voordat je het Studio Display aanschaft!

#1 1 meter kabel

Je krijgt bij dit scherm een Thunderbolt-kabel van 1 meter. Heb je meer lengte nodig, dan kun je een langere kabel erbij kopen, maar dat kost je wel behoorlijk wat geld: 1,8 meter voor €149,- en een lengte van 3 meter voor €179,-

#2 Standaard voet meegeleverd

Bij het Pro Display XDR moest je nog een (prijzige) voet erbij kopen. Dat hoeft bij het Studio Display gelukkig niet. Je krijgt er een standaard voet bij, die 30 graden kantelbaar is. Voor dezelfde prijs kun je ook kiezen voor een VESA-plaat, zodat je het scherm aan de muur of aan een monitorarm kunt bevestigen. Wil je een in hoogte verstelbare voet, dan zul je wel extra moeten betalen:

Standaard glas, standaard voet of VESA: €1799,-

Standaard glas, in hoogte verstelbare voet: €2.239,- Je betaalt dus €440,- extra voor een in hoogte verstelbare voet. Een paar pakken printerpapier is goedkoper, maar ziet er ook iets minder fraai uit. #3 Dezelfde specs als de 27-inch iMac

Apple is gestopt met de 27-inch iMac met Intel-chip, maar dat betekent geen afscheid van het scherm. De belangrijkste specs neemt het Studio Display over, te weten:

5K Retina-resolutie

5120 x 2880 resolutie met 218 pixels per inch

60Hz verversingsgraad

True Tone, P3 wide color-kleurweergave

Geen HDR

Optioneel met nano-textuur

Toch zitten er ook wel wat verbeteringen in, zoals een hogere helderheid (van 500 naar 600 nits). Sommige mensen vinden het verschil echter te klein. Het duurdere Pro Display XDR heeft wel HDR en heeft een piekhelderheid van 1600 nits piek-helderheid.

Er is natuurlijk een reden waarom er zo’n grote kloof in prijs zit tussen het Studio Display van minder dan 2000 euro en het Pro Display XDR van meer dan 5000 euro. Maar veel mensen hadden liever een betaalbaar scherm gezien waar wél alle snufjes in zitten.

#4 Geen ProMotion

Wellicht de grootste tegenvaller bij dit scherm: terwijl steeds meer producten worden voorzien van ProMotion, zit het er bij het Studio Display niet in. ProMotion is de technologie waarbij de verversingsgraad van het scherm wisselt tussen 60Hz en 120Hz. Zoals je hierboven al kon zien, is het altijd 60Hz. Dat maakt het scherm wat minder geschikt voor toepassingen met heel snelle beeldwisselingen, zoals games. ProMotion in 5K op 120 Hz zou Display Port Alternate Mode 2.0 vereisen. Je zou het beeldscherm dan met twee kabels op de computer moeten aansluiten.

Er zijn momenteel nog geen schermen boven 4K beschikbaar die meer dan 60 Hz bieden, dus zelfs als je er heel veel geld tegenaan zou willen gooien kun je het niet krijgen. Overigens ondersteunt het duurdere Pro Display XDR met 6K-resolutie ook geen ProMotion.

#5 Geen mini-LED

Bij Mac- en iPad-schermen zijn we gaandeweg ook gewend geraakt aan mini-LED. Ook dit ontbreekt op het Studio Display, maar dat is niet vreemd. Het Pro Display XDR heeft namelijk ook geen mini-LED. Dit scherm heeft een structuur die erg lijkt op mini-LED, maar de grootte van de leds is 600 μm. Dit voldoet niet aan de mini-LED standaard van minder dan 100 μm.

#6 Poetsdoekje alleen bij nano-textuur

Apple levert een poetsdoekje mee, om te zorgen dat je scherm altijd blinkend schoon en vrij van vingervlekken is. Maar je krijgt ‘m alleen als je de duurdere variant met nano-textuur glas bestelt. Die is €230 duurder dan de variant met standaardglas. Gaat het je vooral om het poetsdoekje dan kun je voor €25 eentje los kopen. Ooit lachten we om die prijs, maar op de totale aankoopprijs van een Studio Display valt het opeens erg mee.

#7 Geen Thunderbolt 4

Er zitten vier usb-c-poorten aan de achterkant, waarvan één Thunderbolt 3. Apple heeft niet gekozen voor Thunderbolt 4, iets wat Apple op de nieuwste Macs wel ondersteunt. Mogelijk heeft dit ermee te maken dat Thunderbolt 4 niet de maximale bandbreedte kan ondersteunen én tegelijk het scherm kan ondersteunen.

#8 Duurder maar beter dan een LG Ultrafine 5K

Op het eerste gezicht komen de specs van dit nieuwe scherm wel wat overeen met de LG UltraFine 5K (€1399,-), die 400 euro goedkoper is.

Maar Apple’s scherm is helderder (600 nits) en biedt een aantal andere voordelen, zoals een mooier design en een steviger aluminium behuizing met voet, terwijl het scherm van LG helemaal in plastic is uitgevoerd. Daarnaast krijg je bij Apple een 12 megapixel webcam, microfoons én betere speakers met ruimtelijke audio en Dolby Atmos. Die accessoires hoef je dus niet meer los te kopen. Voor heel wat mensen zal dat de extra 400 euro waard zijn. Grote kans dat je al die extra’s maar moeilijk voor 400 euro bij elkaar kunt

#9 Center Stage voor het eerst naar de Mac

Met het Studio Display is het voor het eerst mogelijk om Center Stage ook op de Mac te gebruiken. Bij het voeren van een FaceTime-videogeprek zal de camera je steeds volgen en de beelduitsnede aanpassen op het moment dat er meer mensen in beeld komen. Tot nu toe was je hiervoor aangewezen op de iPad: alle recente iPad-modellen ondersteunen het nu, zelfs het goedkoopste model.

#10 Snelladen alleen bij 14-inch MacBook Pro

Met het Thunderbolt-poort aan de achterkant van je Studio Display kun je een geschikte MacBook opladen. Snelladen kan ook, maar dan heb je wel een 14-inch MacBook Pro van de nieuwste generatie nodig. De overige drie usb-c-poorten kun je ook gebruiken voor opladen van bijvoorbeeld je iPhone, maar dan op normale snelheid. Je kunt er bovendien een externe schijf, netwerkdrive, toetsen­bord of muis op aansluiten.

#11 Je kunt niet alle iPads met usb-c aansluiten

Goed nieuws: Je kunt een iPad Air aansluiten op het Studio Display. Maar je moet dan wel de vijfde generatie uit 2022 hebben en niet een van de eerdere modellen. Dit heeft ermee te maken dan deze voorzien zijn van USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) en die bandbreedte is te laag. Alle iPads met USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) werken wel.

Deze modellen kun je wel op het Studio Display aansluiten:

Het Studio Display is niet geschikt voor de:

Daarnaast kun je het Studio Display natuurlijk aansluiten op diverse Mac-computers, die zelfs terug gaan tot de MacBook Pro uit 2016. De vierde generatie iPad Air en de iPad mini 6 hebben welis een usb-c-aansluiting, maar die heeft een te lage doorvoersnelheid voor data, namelijk USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps), terwijl de 2022-versie van de iPad Air is voorzien van USB 3.1 Gen 2 (10 Gpbs). Dit laatste biedt voldoende bandbreedte om de volledige resolutie van het Studio Display te benutten.

Met USB 3.1 Gen 1 kun je slechts een enkel scherm van 4K resolutie op 30 Hz aansluiten en dat is te laag voor het Studio Display, dat een 5K resolutie op 60 Hz biedt. De beste ervaring heb je als je een Thunderbolt-geschikte iPad aansluit.

Een ander punt om rekening mee te houden is dat iPadOS officieel nog geen ondersteuning biedt voor externe schermen. Je kunt het scherm dan ook het beste op een Mac aansluiten.



Omdat er een A13-chip in het scherm zit, is het in feite een computer. Er zullen dus ook firmware-updates voor het scherm verschijnen. Updaten doe je via een aangesloten Mac.

Ben je overtuigd dat de Studio Display iets voor jou is? Dit zijn de prijzen:

Standaard glas, standaard voet of VESA: €1799,-

Standaard glas, in hoogte verstelbare voet: €2.239,-

Glas met nanotextuur, standaard voet of VESA: €2029,-

Glas met nanotextuur, in hoogte verstelbare voet: €2489,-