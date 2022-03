Apple is gestopt met de verkoop van de LG UltraFine 5K , het scherm dat ook met de iPad Pro te gebruiken was. In 2019 verscheen er nog een nieuwe versie.

Geen LG UltraFine 5K meer bij Apple

Het 27-inch LG UltraFine 5K-display kostte €1.399,- en was niet alleen via Apple verkrijgbaar, maar ook bij APR’s. Wie er nog snel eentje op de kop wil tikken kan bij Amac terecht. Het 5K-scherm was jarenlang dé standaard keuze als je een extern scherm voor je Mac zocht. Sinds een paar dagen heeft Apple een eigen 5K-scherm, het Apple Studio Display.



Twee generaties LG UltraFine 5K

Er zijn twee generaties van het LG UltraFine 5K-scherm uitgebracht: de eerste verscheen in 2016 en werd in 2019 opgevolgd door een nieuwere met vrijwel dezelfde specificaties. Het belangrijkste verschil was dat de 2019-versie ook met de iPad Pro te gebruiken is. Het scherm verstuurt een 5K-signaal via de standaard USB-C-poort, in plaats van enkel via Thunderbolt 3. Er zijn allerlei nuttige toepassingen voor iPads met USB-C, zoals aansluiten op een extern scherm. Helaas is er wel een minpunt: het scherm schakelt over naar een 4K-resolutie van 3840 x 2160 zodra je de iPad Pro aansluit.

Uiteraard kun je het scherm ook koppelen met elke MacBook of Mac-desktop met Thunderbolt 3, maar dan wel in volledige 5K-resolutie. De LG UltraFine 5K beschikt over één Thunderbolt 3-ingang en drie USB-C-poorten. Het scherm kan ook een aangesloten apparaat tot 94W opladen en kan op die manier ook een MacBook Pro van stroom voorzien.

Er was ook nog een 4K-versie van het UltraFine-display, dat eveneens uit de Apple Store is verwijderd. Apple en LG werkten nauw samen aan deze schermen en beloofden nauwe integratie met macOS. Maar zover als het Studio Display gaat, met ingebouwde A13-chip en een design dat aansluit op bestaande Apple-producten, kwam het niet.

LG maakt nog wel op eigen houtje LG UltraFine-displays. Zo werd in december de LG UltraFine 27BP95E OLED-monitor aangekondigd, gericht op creatieve professionals en met geïntegreerde kalibratietools. Daarvan is ook een 32-inch versie met typenummer 32BP95E verkrijgbaar. De adviesprijs van dit 32-inch display is €3.599,-. Daarmee vergeleken lijkt Apple’s display opeens redelijk betaalbaar.