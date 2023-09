Eerder vandaag schreven we over Matter-support voor Philips Hue. Voor HomeKit-gebruikers is dit niet direct een must, omdat Hue toch al goed samenwerkt met HomeKit. Maar voor huishoudelijke apparaten is dat anders: de ‘slimme’ varianten van wasmachines en dergelijke werken vaak alleen met een app van de fabrikant of met Alexa. Matter 1.2 gaat dit verbeteren, waardoor je ook vanuit HomeKit meer mogelijkheden krijgt om te bedienen en notificaties te ontvangen. Matter 1.2 wordt eind september of begin oktober verwacht en biedt meer nieuwe productcategorieën dan Matter 1.1.



Nieuwe accessoires met Matter 1.2

Fabrikanten zijn tot nu toe vooral druk geweest met het aanpassen van bestaande accessoires aan Matter. Toch worden er af en toe wel een paar compleet nieuwe producten aangekondigd, zoals de bureaulamp van WiZ die tevens dienst doet als selfielamp.

Wat Matter 1.2 betreft hebben Roborock en SwitchBot al plannen aangekondigd. Roborock wil het toevoegen aan de robotstofzuigers, terwijl SwitchBot al een stofzuigrobot met dweilfunctie én Matter heeft aangekondigd. Voor de overige huishoudelijke klusjes moet je bij Samsung, Bosch, Siemens, Neff en Midea zijn. De Duitse fabrikanten doen dit vanuit de BSH Group, dat diverse huishoudelijke apparaten van Bosch, Siemens en Neff omvat. Midea is van plan om een vaatwasser met Matter uit te brengen.

Bekijk ook Robotstofzuiger kopen met iPhone-bediening: dit zijn de beste merken! Ben je op zoek naar een robotstofzuiger die je met je iPhone kunt bedienen? Wij zetten de mogelijkheden voor je op een rijtje. Welke stofzuigers zijn er beschikbaar en wat doen de bijbehorende apps?

Matter 1.2 ook voor deursloten

De nieuwe versie van de smarthome-standaard biedt ook ondersteuning voor deursloten. Nuki heeft al aangekondigd dat er Matter over Thread toegevoegd zal worden op aanstaande deursloten. Je zult hiervoor wel weer een nieuw slot moeten aanschaffen. Deze verschijnt in november.



Het Aqara U200 deurslot met Matter.

Deursloten straks ook met Home Key?

In een latere update van iOS 17 is Apple van plan om Home Key beschikbaar te maken voor Matter-compatibele sloten. Dat zou een prettige toevoeging zijn, want je kunt dan een deur ontgrendelen door simpelweg een iPhone of Apple Watch bij het slot te houden. Daarvoor moet wel de vernieuwde HomeKit-architectuur worden aangepast. Home Key is momenteel alleen in de VS beschikbaar en is nog niet in Europa uitgerold. Mogelijk gaat dit begin 2024 veranderen als de Aqara SmartLock U200 beschikbaar komt. Wat we echter niet weten is of Apple wel rekening heeft gehouden met het Europese deurslotensysteem, dat onderscheid maakt tussen ‘open’ en ‘van het slot’. Nuki gaf eerder aan dat ze zich extra hebben ingespannen om te zorgen dat de Matter-specificatie rekening houdt met Europese sloten. Maar of Apple ook het onderscheid weet, is nog niet bekend.