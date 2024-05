Er werd al langer over gesproken, maar het lijkt in 2025 toch echt te gaan gebeuren: Apple zou willen stoppen met het iPhone Plus-model. De iPhone 15 Plus zal de laatste zijn in de reeks.

Eerder deze maand beweerde analist Jeff Pu dat de iPhone 16 Plus de allerlaatste zal zijn en dat er volgend jaar geen iPhone 17 Plus komt. Nu sluit The Information zich daarbij aan: Apple gaat stoppen met het iPhone Plus-model. Anonieme bronnen zeggen dat de verkoop onder verwachtingen ligt en dat dit de reden is waarom Apple ermee wil stoppen. Soortgelijke geluiden hoorden we ook al over de eerdere iPhone mini-modellen, waarvan er maar twee zijn verschenen (in de iPhone 12– en 13-serie).

Mocht het gerucht kloppen, dan heeft de Plus het in ieder geval drie jaar volgehouden. De eerste iPhone Plus-modellen verschenen in 2022 in de iPhone 14-serie, als optie voor mensen die een groot scherm wilden zonder dat ze op de duurste Pro Max waren aangewezen. Meteen na de release was er al twijfel over de populariteit van het model en dat ging zo door toen Apple in 2023 de iPhone 15 Plus uitbracht. Dit jaar kunnen we waarschijnlijk nog gewoon een iPhone 16 Plus verwachten, maar daarna houdt het op.

Plus maakt plaats voor dunner topmodel

Het betekent overigens niet dat het assortiment van Apple een stuk kleiner wordt. The Information beweert dat er een nieuw model in de startblokken staat die “aanmerkelijk dunner” is dan huidige iPhones en beschikt over een vernieuwd camerasysteem dat in het midden van het toestel is geplaatst. Hij wordt duurder dan de huidige Pro Max en de schermgrootte zal waarschijnlijk tussen de standaard iPhone en de Pro Max in liggen. Wellicht gaat het hierbij om de iPhone 17 Ultra, waar in de geruchten al meerdere jaren over wordt gesproken.

Steeds dunnere producten

Jeff Pu beschreef het nieuwe model echter als iPhone 17 Slim. Het is dezelfde naam die de doorgaans betrouwbare display-expert Ross Young hanteerde. Volgens hem gaat Apple een toestel met 6,55-inch display uitbrengen met de naam iPhone 17 Slim, die in het spraakgebruik het formaat 6,6-inch gaat krijgen.

Het lijkt erop dat Apple terug is bij de missie om producten steeds dunner te maken. Bij de pas verschenen iPad Pro 2024 benadrukte het bedrijf hoe ongelooflijk dun de tablet is geworden. Het zou zelfs gaan om het dunste Apple-product ooit. Wellicht wordt de aanstaande iPhone 17 Slim nóg platter. Daarmee keert Apple min of meer terug naar het tijdperk Jony Ive, waarbij de designer ernaar streefde om producten zoals de MacBook extreem dun te maken – soms met rampzalige gevolgen.