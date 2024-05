Outer Range (seizoen 2)

In het tweede seizoen is Dune- en Marvel-ster Josh Brolin terug als Royal Abbott. Na de verdwijning van zijn kleindochter moet hij ervoor zorgen dat zijn familie niet uit elkaar valt. En er zijn natuurlijk nog een hele hoop vragen te beantwoorden in deze thriller in western-stijl.

Outer Range draait om Royal Abbott (Josh Brolin), een rancher die vecht voor zijn land en familie, wanneer hij een ondoorgrondelijk mysterie ontdekt aan de rand van Wyoming’s wildernis. Een spannende Western familiesaga met een vleugje wrange humor en bovennatuurlijk mysterie, Outer Range onderzoekt hoe we worstelen met het onbekende. Aan het begin van de serie zijn de Abbotts bezig met de verdwijning van schoondochter Rebecca. Ze worden nog verder op de rand van de afgrond geduwd wanneer de Tillersons (de opzichtige eigenaars van de naburige op winst beluste ranch) hun land willen inpikken. Een vroegtijdige dood in de gemeenschap zet een keten van spannende gebeurtenissen in gang, en schijnbaar kleine stad en grond gerelateerde problemen komen tot een hoogtepunt met de komst van een mysterieuze zwarte leegte in de westelijke weide van de Abbotts. Royal vecht om zijn familie te beschermen en door zijn ogen zien we hoe de tijd geheimen uit het verleden en verontrustende mysteries bevat.