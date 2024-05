Heb je besloten om de nieuwste iPads in huis te halen en zie je niets in de Magic Keyboard-hoezen van Apple, dan heeft Logitech het alternatief. Met de Logitech Combo Touch voor iPad kun je productief zijn als je langere stukken tekst wilt typen.

De Logitech Combo Touch toetenbordhoezen zijn verkrijgbaar voor de iPad Pro M4 en de iPad Air M2, beide in twee formaten. De prijs ligt een stuk lager dan bij Apple: voor Apple’s Magic Keyboard voor iPad betaal je vanaf €349,- terwijl die van Logitech vanaf €299,- in de schappen ligt. Nog steeds een hoop geld, maar daardoor kun je wel weer wat geld in je zak houden voor eventuele andere accessoires.

Logitech Combo Touch

De Logitech Combo Touch voor iPad Pro is alleen verkrijgbaar in Graphite (donkergrijs), terwijl de versie voor iPad Air in Oxford Grey (iets lichter grijs) is uitgevoerd. Logitech zegt dat de Logitech Combo Touch het lichtste toetsenbord tot nu toe is, waardoor hij gemakkelijker mee te nemen is en minder ruimte in beslag neemt.

Handig aan deze toetsenbordhoezen is dat het toetsenbord afneembaar is en dat de trackpad lekker groot is. Het trackpad is multi-touch en herkent dus ook aanraking met meerdere vingers. Dit levert volgens de fabrikant nauwkeurige invoer en navigatie op.

De kickstand is bovendien op verschillende manieren te gebruiken. In normale stand kun je er goed mee typen, maar je kunt ook inklappen om prettiger te kunnen schetsen, lezen of film kijken. De verbinding met de iPad wordt gelegd via de Smart Connector, dus je hoeft geen Bluetooth te koppelen.

Het toetsenbord heeft achtergrondverlichting dat maar liefst in 16 verschillende helderheidsniveau’s is in te te stellen. Ook zijn er shortcut-toetsen voor veelvoorkomende taken, zoals het maken van screenshots en het afspelen van media.

Prijs en verkrijgbaarheid Logitech Combi Touch

Beide toetsenbordhoezen zijn nu al verkrijgbaar bij Logitech, terwijl je voor de Magic Keyboards bij Apple zelf terecht kunt. Er zijn wel een paar verschillen tussen beide merken, behalve dan het prijsverschil. Zo heb je bij Apple altijd keuze uit twee kleuren (wit of zwart), terwijl Logitech slechts één kleur aanbiedt. Daar staat tegenover dat je bij Logitech het toetsenbord gemakkelijk kunt loshalen en bij Apple niet.

Prijzen Logitech Combo Touch voor iPad

Prijzen Apple Magic Keyboard voor iPad