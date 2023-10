Gurman’s opmerking dat de Macs het einde van de maand komen moeten we heel letterlijk nemen: hij denkt dat de aankondiging op maandag 30 oktober of dinsdag 31 oktober 2023 zal plaatsvinden. Het gaat daarbij om een vernieuwde 24-inch iMac. Gurman denkt dat er in de toekomst ook nog een grotere iMac met 32-inch scherm op de planning staat. Maar die zal waarschijnlijk pas in 2024 of 2025 op de markt komen. Verder verwacht Gurman meerdere MacBook Pro’s – en dat is opmerkelijk.

Gurman denkt dat de Mac-aankondiging op 30 of 31 oktober zal plaatsvinden. Een paar dagen later zal Apple de nieuwste kwartaalcijfers bekendmaken, op 2 november. Dat is een uitzonderlijke situatie omdat Apple meestal eind oktober kiest. Misschien valt er lering te trekken uit de gebeurtenissen uit 2018: toen was er een iPad- en Mac-event op 30 oktober en werden de kwartaalcijfers eveneens doorgeschoven naar begin november.

Nieuwe 24-inch iMac eind oktober?

Dat er een nieuwe 24-inch iMac aan zit te komen, zou niet verrassend zijn. Het huidige model dateert uit voorjaar 2021 en is nog voorzien van M1-chip. De iMac krijgt niet zo heel vaak een update, maar is na meer dan 900 dagen wel weer aan vervanging toe. Alleen werd verwacht dat Apple hiermee zou wachten tot er een iMac met M3-chip uitgebracht kan worden en dat is pas in de loop van 2024. Als Apple in oktober 2023 al een opvolger van de iMac uitbrengt zou de M3-release in 2024 wel eens van tafel kunnen zijn.

Gurman meldt dat Apple zich vlak na de aankondiging van de 24-inch iMac 2021 tot doel had gesteld om een grotere iMac voor professionals uit te brengen met M2-gebaseerde chip. Vervolgens zou de 24-inch iMac weer een update krijgen. Maar dat gebeurde niet. Apple zou de iMac Pro hebben geschrapt uit kostenoverwegingen. Ondertussen heeft het bedrijf wel de Mac Studio met bijpassend scherm op de markt gebracht, waarvan al een tweede generatie is verschenen. Een tweedelige oplossing is echter niet hetzelfde en er zijn mensen die liever een alles-in-één model hebben. De grotere 32-inch iMac zou nog steeds gepland staan, maar komt pas eind 2024 of in 2025.

Volgens Gurman kunnen we hun rustig ademhalen, want er komt een nieuwe iMac aan. Hij constateert ook dat er in de winkels weinig voorraad is van de huidige iMac-modellen. Dat is niet altijd een belangrijke graadmeter; er zijn wel vaker producten uitverkocht, zonder dat ze meteen een opvolger krijgen.

Opmerkelijk: ook nieuwe MacBook Pro’s in oktober?

Gurman’s heeft een trackrecord, waardoor het moeilijk is om zijn uitspraken in twijfel te trekken. Maar zijn opmerkingen dat er eind oktober waarschijnlijk ook nieuwe MacBook Pro’s gepland staan, zijn toch wat vreemd. Gurman spreekt over een vernieuwde 13-inch MacBook Pro en vernieuwde high-end modellen van de 14- en 16-inch MacBook Pro. Ook hierbij constateert de reporter dat er in de Apple Store langere levertijden zijn, “een duidelijk teken dat er iets staat te gebeuren”.

Maar is dat wel zo? Het 13-inch instapmodel van de MacBook Pro krijgt meestal tegelijk met de MacBook Air een update en is al voorzien van M2-chip. Deze 13-inch uitvoering is minder geliefd omdat hij in feite de naam ‘Pro’ niet verdient. Hij is niet zo krachtig en heeft nog het oude design. Je bent vaak beter af met een MacBook Air met betere specs.

Een update van de high-end 14- en 16-inch MacBook Pro’s is ook niet erg geloofwaardig. Deze modellen hebben eerder dit jaar in januari al een update gekregen met M2 Pro- en M2 Max-chip. Gurman laat doorschemeren dat nu misschien al wel de stap naar M3-chips wordt gemaakt. Eerder meldde hij dat de volgende MacBook Air met M3-chip pas in 2024 worden verwacht, maar met de MacBook Pro’s zou Apple voortgang hebben geboekt. “Een extra update in hetzelfde jaar is ongebruikelijk, maar niet ondenkbaar”, vindt de Bloomberg-reporter.

Dit zou uniek zijn. Voorheen bracht Apple eerst de standaardversie van de M-processoren uit en kwam een paar maanden later met de Pro- en Max-varianten. Hoe dan ook: het zou wel eens een spannender najaar kunnen worden dan we aanvankelijk hadden gedacht. Of er nog een oktober-event komt is ook onzeker.