De MagSafe Charger heeft van binnen een simpel design met magneten en een oplaadspoel. Verder zit er een klein circuitboard in. Voor het openmaken zul je het witte rubberachtige cirkeltje eruit moeten peuteren, want de achterkant is helemaal van metaal gemaakt. Apple heeft het vastgeplakt met een sterke, hittegevoelige lijm. Vervolgens zie je onderop het witte gedeelte een koperen sticker, die verbonden is met drie draadjes. Die lopen door naar de spoel. Kijk je daaronder, dan zie je het circuitboard dat op de bodem rust.



Uit een röngtenfoto van Creative Electron blijkt hoe de interne spoel loopt en hoe dit wordt omringd door een cirkel van magneten.

iFixit vergeleek ook met de oplader van de Apple Watch. Die ziet er aan de binnenkant toch iets anders uit, met als belangrijkste verschil de donkere ring aan magneten rondom. Deze zijn op dezelfde manier gerangschikt als de magneten in de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. De Apple Watch-oplader heeft slechts een enkele magneet in het midden om de Apple Watch op z’n plek te houden.

De iPhone 12-teardown gaat binnenkort beginnen met een livestream, die je hier kunt volgen. Dan weten we ook meteen welke componenten in de nieuwe iPhones zijn gebruikt en in welke mate ze van elkaar verschillen. Welke kleuren iFixit gaat demonteren blijft nog even geheim, maar op een foto zien we goud en blauw.