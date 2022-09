De Apple Watch Ultra is een compleet nieuw ontworpen smartwatch en het is dus te verwachten dat er de onderdelen wat anders zijn gerangschikt. Uit deze Apple Watch Ultra teardown van iFixit blijken al meteen wat interessante details.

Apple Watch Ultra teardown

iFixit heeft een teardown-video gemaakt van de Apple Watch Ultra, waaruit blijkt dat de smartwatch een uitdaging is om te repareren. De Ultra heeft weliswaar vier zichtbare schroeven aan de achterkant, voor snelle toegang tot het binnenwerk. Maar dat zegt niets. Bij het openen van de achterkant maak je namelijk meteen de afdichting kapot die voor de verbeterde waterbestendigheid moet zorgen. Uit nieuwsgierigheid de Ultra openen is dan ook niet zo’n goed idee. Ook onderdelen zoals de batterij en de Taptic Engine zijn moeilijk te bereiken. Dit lukt alleen als je het scherm verwijdert en dat valt nog niet mee.



Uit de teardown blijkt dat de Apple Watch Ultra inderdaad is voorzien van een 542 mAh batterij en dat is 76% meer dan die van de Apple Watch Series 8 . In de video kun je meer details zien, onder andere de grotere speaker die duidelijker hoorbaar is als je aan het bellen bent.

De Apple Watch Ultra is sinds vrijdag te koop en kost in Europese landen €999,-. Je kunt kiezen uit drie verschillende bandjes, elk in drie kleuren en in meerdere maten. Eén type bandje ontbreekt echter op mysterieuze wijze: het Trail-bandje, dat wel wat lijkt op een nieuwe versie van de Sport Loop. Een medewerkster van de Apple Store kon ons er geen opheldering over geven en reageerde dat we maar op de website moesten kijken. Het oranje Alpine-bandje lijkt het meest populair bij de kopers, wellicht omdat het past bij de feloranje programmeerbare actieknop aan de zijkant. De Apple Watch Ultra zelf biedt waterbestendigheid tot een diepte van 100 meter, tot 60 uur batterijduur met een aanstaande software-update en een plat scherm.

Ultra in een decompressiekamer

Er zijn nog meer video’s over de Apple Watch Ultra verschenen. Een interessante is die van DC Rainmaker, die vanuit Amsterdam een video maakte in een decompressiekamer. Hij testte daarbij de dieptemeter en de watertemperatuursensor. Na een waterdiepte van 130 voet (ruim 40 meter) stopt de dieptemeter met tellen en meldt alleen nog dat het “meer dan 130 voet” is.

Met de hamer

Liefhebbers van het grove hak- en breekwerk kijken misschien liever naar de video van TechRax, die eerder de Crashdetectie van de iPhone 14 Pro op de proef stelde. Nu hebben ze een video gemaakt waarbij ze met een hamer en grof geweld proberen om de Ultra kapot te maken. In plaats van de Apple Watch ging echter eerst de tafel kapot. Het scherm is niet onverwoestbaar, maar is wel robuuster dan de achterkant van de Ultra. Wil je meteen zien hoe er met een hamer wordt geslagen, dan spring je naar 2:30 minuten.

