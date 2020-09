Een aantal grote namen in de appwereld heeft een coalitie gesloten om samen op te treden tegen de regels die Apple de appmakers oplegt in de App Store. Zij strijden voor een gelijke behandeling, nadat er eerder al veel kritiek was op de regels van de App Store.

De afgelopen tijd is er veel te doen rondom de regels van de App Store. Het begon al anderhalf jaar geleden, toen Spotify openbaar duidelijk maakte niet blij te zijn met de regels van de App Store. Volgens de streamingdienst zorgt dit voor oneerlijke concurrentie, omdat Apple met Apple Music geen afdracht van 30% hoeft te doen voor elke abonnee. Deze zomer is de bom gebarsten, toen ook Microsoft, Facebook en als grootste voorbeeld Epic Games de messen slepen om de strijd met Apple aan te gaan. Een aantal partijen heeft nu besloten de krachten te bundelen.



Coalitie App Fairness: deze bedrijven doen mee

De coalitie gaat door het leven als App Fairness. In totaal doen er zo’n dertien bedrijven mee. Het gaat om deze partijen:

Spotify

Epic Games

Match Group (onder andere Tinder)

Basecamp

Blix

Blockchain

Deezer

European Publishers Council

News Media Europe

Prepear

ProtonMail

SkyDemon

Tile

Op de speciale website leggen zij uit waar zij voor strijden. Zij vinden dat er in de App Store regels gelden die ongunstig zijn voor appontwikkelaars, maar juist Apple goed uitkomen. Als voorbeeld noemen ze Tile. De afgelopen jaren gelden er strengere regels voor het gebruik van je locatie en Bluetooth door apps, terwijl Apple’s eigen Zoek Mijn-app daar niet om vraagt. Een ander onderdeel waar de makers moeite mee hebben, is het percentage dat ze aan Apple af moeten dragen. De 30% is volgens hen oneerlijk en ook het verplichte gebruik van Apple’s in-app aankopensysteem werkt volgens de makers concurrentie tegen.

Een derde punt waar de appmakers tegen strijden, is meer vrijheid voor gebruikers. Je kan als eindgebruiker apps alleen maar downloaden vanuit de App Store, terwijl je op de computer veel meer keuzevrijheid hebt waar je je programma’s en apps downloadt. Als voorbeeld noemen ze hier Fortnite, die voor in-app aankopen vanwege het verplichte gebruik van Apple’s App Store $9,99 vraagt voor upgrade in de app. Op andere platformen is dit goedkoper, omdat daar geen 30% afgedragen hoeft te worden. Op de website van de coalitie lees je meer informatie.

Apple opent promopagina voor de App Store

Niet geheel toevallig heeft Apple op haar Amerikaanse homepage een nieuwe pagina geplaatst waarin de voordelen van de App Store uitgelicht worden. Op die pagina deelt Apple dat er nu 1,8 miljoen apps beschikbaar zijn en dat er wereldwijd 150 experts werkzaam zijn die de App Store-verhalen schrijven, waarvan er inmiddels 20.000 geschreven zijn. Ook over het ontwikkelen voor de App Store heeft Apple nu een speciale pagina, waarin de voordelen voor ontwikkelaars uitgelicht worden.

Er lopen wereldwijd nog diverse onderzoeken naar het mogelijke machtsmisbruik van Apple en de App Store. Het Nederlandse ACM doet onderzoek naar Apple en ook de Europese Commissie heeft recent een onderzoek gestart naar Apple’s machtsmisbruik.