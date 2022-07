M2 MacBook Air met 256GB is trager op papier – maar ook in de praktijk?

Volgens een verklaring van Apple is er geen enkele impact op de performance en zou de 256GB MacBook Air M2 zelfs beter moeten presteren dan een 256GB MacBook Air M1 met dezelfde specs. Uit benchmarks blijkt echter het tegendeel. Dit komt omdat het nieuwe model voorzien is van 256GB opslag op een enkele SSD, terwijl het voorheen nog verdeeld was over twee SSD’s van 128GB per stuk. Daardoor gaat lezen en schrijven van data veel langzamer, omdat de taken niet over twee NAND-chips kunnen worden verdeeld. Kies je voor het 512GB-model van €230,- extra, dan heb je wel de beschikking over twee losse 256GB NAND-chips.



Heb je al eerder een MacBook Air M1 gekocht met 256GB en 8GB RAM, dan heeft deze computer al behoorlijk wat moeite met het kopiëren van grote bestanden en multitasking. Je probeert daarbij de 8GB RAM echt tot het maximale te belasten, maar op zich lukt het nog wel. Bij de nieuwe MacBook Air M2 is de impact veel groter. Eerder deed hetzelfde probleem zich al voor bij het instapmodel van de M2 MacBook Pro die sinds juni verkrijgbaar is. Ook daar had het model met 256GB opslag een enkele NAND-chip.

Apple belooft dat de nieuwe 13,6-inch MacBook Air 18% sneller is dan zijn voorganger, maar zegt er niet bij of dit onder zware belasting is. Wel benadrukt Apple dat de prestaties bij normaal gebruik beter zijn dan eerdere modellen. Benchmark-resultaten zouden geen goed beeld geven hoe snel de machine in werkelijkheid is.

De verklaring luidde als volgt:

Thanks to the performance increases of M2, the new MacBook Air and the 13-inch MacBook Pro are incredibly fast, even compared to Mac laptops with the powerful M1 chip. These new systems use a new higher density NAND that delivers 256GB storage using a single chip. While benchmarks of the 256GB SSD may show a difference compared to the previous generation, the performance of these M2 based systems for real world activities are even faster.

Apple of benchmarks?

De vraag is nu: heb je meer vertrouwen in Apple, of geloof je de benchmarks? De bewijzen qua benchmarks stapelen zich op, terwijl in de eerste reviews die inmiddels zijn verschenen, niemand opmerkt dat deze machine toch wel opvallend vlotter aanvoelt. Klachten over de performance zijn er echter ook niet, tenzij je de machine extreem belast. Maar daar is de Air helemaal niet voor bedoeld.

Swap memory

The Verge besloot zelf wat benchmarktests uit te voeren, nadat meerdere reviewers al eerder bij de MacBook Pro M2 klaagden dat het instapmodel duidelijk trager is dan zijn voorganger met M1. Zou dat bij de MacBook Air ook zo zijn? Inderdaad: de schrijfsnelheid van het 256GB-model ligt 15% tot 30% lager dan bij het 512GB-model. Leessnelheden kunnen 40%-50% lager liggen en juist die zijn in het dagelijks leven belangrijk omdat je meestal vaker bestanden opent en leest, dan iets wegschrijft. Nu zal niet iedereen dagelijks grote bestanden van tientallen gigabytes wegschrijven, maar een tragere opslagsnelheid heeft ook impact op de algemene performance. SSD-opslag wordt namelijk als tijdelijk geheugen (swap memory) gebruikt als het werkgeheugen (RAM) vol zit.

Lees ook onze vergelijking MacBook Air M1 vs MacBook Air M2 als je twijfelt tussen beide modellen.

Of lees onze vergelijking MacBook Air M2 vs MacBook Pro M2.

Wat betekent het voor jou?

Of je iets merkt van deze performanceverschillen is sterk afhankelijk van de manier waarop je je MacBook gebruikt. Gebruik je apps zoals Slack, iMessage, iMovie en Safari, waarbij je een paar browservensters tegelijk open hebt, dan zal er weinig te merken zijn. Je hebt dan maar zelden swap memory nodig. Het opstarten van de 256GB- en 512GB-machines duurde bij The Verge ook even lang. Bestaan je activiteiten echter uit het veelvuldig kopiëren van grote bestanden en het openen van veel bestanden tegelijk, dan zul je het wellicht gaan merken.

Uit de ervaringen van The Verge blijkt dat het ook weer niet zo heel dramatisch is. Voor de casual gebruiker van de MacBook Air is het verschil niet zo heel merkbaar – en merk je het wel, dan had je voor jouw type werkzaamheden beter een MacBook Pro kunnen open. Maar dan wel liever eentje met M1 Pro of de opvolger M2 Pro, die nog moet verschijnen.

Hiermee willen we het verschil in benchmarkcijfers niet goedpraten, maar je wel bewust maken van je keuze. Wil je zekerheid, dan zul je €230 extra moeten betalen voor de upgrade van 256GB naar 512GB. Wil je je MacBook heel lang gaan gebruiken, dan kan het voor de toekomstbestendigheid ook verstandig zijn om voor de upgrade te kiezen. Verspreid over vijf jaar tijd kost de upgrade je nog geen €50,- per jaar, oftewel twee tot drie afhaalmaaltijden. Voor een apparaat dat je dagelijks nodig hebt, is dat het waard.

Ben je van plan je MacBook regelmatig zwaar te belasten en heb je voldoende geld te besteden, dan zal de MacBook Pro 2021 met M1 Pro een betere keuze zijn. De pas verschenen MacBook Pro 2022 met M2 is een slechte aankoop, zo luidt de algemene opinie, dus die kun je beter overslaan. Zit je krap bij budget, dan kun je nog prima de MacBook Air M1 overwegen. Je hebt dan niet het nieuwste design, maar er zijn overal al leuke kortingen te scoren.

Als je de refurbished MacBooks even voorbij bladert blijkt dat je voor een 256GB M1-model in spacegrijs rond de €1.115,- kwijt bent en dat is een stuk minder dan de €1.519,- die je voor de M2 betaalt. Let wel goed op of het een nieuw of gebruikt exemplaar betreft, door de omschrijvingen op de website goed door te lezen en na ontvangst de verpakking goed te controleren.

