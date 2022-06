Op zoek naar een MacBook met M2-chip? Dan kan je momenteel kiezen uit twee modellen. In deze vergelijking zetten we de verschillen tussen de M2 MacBook Air en M2 MacBook Pro uit 2022 voor je op een rij. Welke past het beste bij jou?

M2 MacBook Air vs MacBook Pro 2022

Tijdens de WWDC 2022 kondigde Apple twee nieuwe MacBooks aan: de nieuwe MacBook Air en 13-inch MacBook Pro. De twee modellen hebben één belangrijke overeenkomst: ze zijn allebei uitgerust met de nieuwe M2-chip. Als je graag een nieuwe MacBook met Apple’s volgende generatie Apple Silicon-chip wil, dan begrijpen we goed dat je twijfelt tussen deze modellen. Maar er zijn behoorlijk wat verschillen tussen de M2 MacBook Air en MacBook Pro van 2022, die ongetwijfeld van invloed zijn op je definitieve keuze. Daarom zetten we in deze vergelijking de verschillen tussen de 2022 MacBook Air tegenover die van de 2022 MacBook Pro van 13-inch. Welke past het beste bij jou?

Verschillen tussen M2 MacBook Air en MacBook Pro uit 2022

Op het eerste gezicht lijken de twee modellen op twee totaal verschillende laptops. En stiekem is dat eigenlijk ook zo. Er zijn talloze verschillen die meteen opvallen, maar er zijn ook een paar kleinere verschillen tussen de M2 MacBook Air en M2 MacBook Pro. We zetten de acht belangrijkste verschillen voor je op een rij:

#1 Design: verschil van dag en nacht

Het eerste dat opvalt als je naar de twee modellen kijkt, is het verschil in design. De M2 MacBook Air heeft het ontwerp van de krachtigste 14- en 16-inch MacBook Pro’s van 2021. De behuizing is aan de onderkant wat ronder en de klep is juist wat platter met een mindere bolling. Het ontwerp oogt misschien wat lomper, maar wij vinden het design van de MacBook Air een stuk mooier. Het is een geheel nieuw design waar Apple nog jaren mee vooruit kan. Het ontwerp van de 13-inch MacBook Pro 2022 is daarentegen een stuk ouder. Dit design stamt namelijk uit 2016, toen Apple de eerste MacBook Pro met Touch Bar aankondigde. Het ontwerp is misschien vertrouwd, maar wij vinden dit anno 2022 wel wat saai.

Bovendien heb je bij de MacBook Air de keuze uit meer kleuren: spacegrijs, zilver en de twee nieuwe kleuren middernacht en sterrenlicht. Bij de MacBook Pro kun je alleen kiezen voor spacegrijs en zilver. We vinden vooral de middernacht MacBook Air een plaatje om te zien.

#2 Schermformaat: groter en dunnere randen bij de Air

Voorheen hadden de MacBook Air en de instap-MacBook Pro het zelfde schermformaat, maar dat is in 2022 niet meer het geval. De nieuwe M2 MacBook Air heeft een 13,6-inch display, terwijl de M2 MacBook Pro een 13,3-inch scherm heeft. Het verschil is klein, maar het geeft je toch net wat meer schermruimte. Dat komt onder andere door de dunnere schermranden van de MacBook Air, vooral aan de bovenkant van het scherm. Daar zien we ook meteen de notch zitten, de inkeping rondom de camera en lichtsensor. Maar doordat er links en rechts naast naast de notch gewoon schermruimte is voor de menubalk, heb je meer ruimte om daadwerkelijk je vensters in te plaatsen.

Andere specificaties van het scherm, zoals de helderheid en gebruikte technieken, zijn gelijk tussen de modellen.

M2 MacBook Air 2022 M2 MacBook Pro 2022 Schermformaat 13,6-inch 13,3-inch Resolutie 2560 x 1664 2560 x 1600 Helderheid 500 nits 500 nits Brede kleurweergave √ √ True Tone √ √

#3 Gewicht en afmetingen: Air doet zijn naam eer aan

De MacBook Air heet niet voor niets MacBook Air, want ook bij het 2022 model is dit model lichter en dunner dan bij de MacBook Pro. De MacBook Air 2022 is maar 1,13cm dik, terwijl de MacBook Pro 1,56cm dik is. Dat voel je ook in het gewicht: met 1,24kg is de MacBook Air ruim 100 gram lichter dan de MacBook Pro. Dat zal vooral belangrijk zijn als je vaak onderweg bent en je de MacBook met je mee wil nemen. Overigens is de MacBook Air wel iets dieper dan de MacBook Pro, al is dat verschil maar een kwart centimeter.

M2 MacBook Air 2022 M2 MacBook Pro 2022 Hoogte 1,13cm 1,56cm Breedte 30,41cm 30,41cm Diepte 21,5cm 21,24cm Gewicht 1,24kg 1,38kg

#4 Camera, microfoon en speakers: wisselende verschillen

Als je veel moet videobellen, dan zijn de camera, microfoon en speakers erg belangrijk. Je kunt natuurlijk een externe camera of hoofdtelefoon met microfoon gebruiken, maar het is wel zo makkelijk dat alles gewoon al in de MacBook zit. Wat betreft de camera presteert de MacBook Air een stuk beter, want daar zit een gloednieuwe 1080p FaceTime HD-camera in. Ook de speakers zijn in de MacBook air beter: dit model heeft namelijk een hifi-systeem met vier speakers, ten opzichte van twee stereospeakers in de MacBook Pro. Ook als je films en series op de MacBook kijkt, zul je merken dat dat op de MacBook Air een stuk beter klinkt.

Waar de MacBook Pro dan weer beter scoort, is bij de microfoons. Hoewel beide modellen drie bundelvromende microfoons hebben, zijn die van de MacBook Pro van studiokwaliteit met een hoge signaal-ruis-verhouding. Dat is vooral bedoeld voor muzikanten, als je via de MacBook zelf muziek wil opnemen en meteen wil bewerken. Maar wij vragen ons af of je dat nou echt zo snel zal doen.

M2 MacBook Air 2022 M2 MacBook Pro 2022 Camera 1080p 720p Speakers Hifi-systeem met vier speakers Stereospeakers Microfoon Drie bundelvormende microfoons Drie bundelvormende microfoons van studiokwaliteit

#5 Batterijduur: het grootste voordeel van de Pro

Waar de MacBook Pro de overduidelijke winnaar is, is op het gebied van batterij. De 13-inch MacBook Pro heeft de langste batterijduur van alle modellen, zelfs als je het vergelijkt met de nieuwe en krachtigere 2021-modellen. De 13-inch MacBook Pro uit 2022 heeft een batterijduur tot 20 uur, terwijl dit bij de MacBook Air tot 18 uur is. Dat komt vooral doordat de MacBook Pro een batterij met hogere wattuur heeft.

Maar de MacBook Air heeft op het gebied van opladen ook wat voordelen. Er zit namelijk een MagSafe-aansluiting in. Bij de MacBook Pro gebruik je daarvoor één van de Thunderbolt-poorten, maar de MacBook Air heeft zijn eigen aansluiting voor opladen. De kabel klikt magnetisch vast en schiet ook los als iemand achter de kabel blijft hangen. Zo voorkom je dat je MacBook meegetrokken wordt. Opladen via de usb-c-poort is ook gewoon mogelijk. Bovendien is de MacBook Air 2022 geschikt voor snelladen.

M2 MacBook Air 2022 M2 MacBook Pro 2022 Batterijduur internetten 15 uur 18 uur Batterijduur TV-app 18 uur 20 uur Wattuur batterij 52,6 wattuur 58,2 wattuur Oplaadpoort MagSafe, usb-c Usb-c Snelladen √ –

#6 Toetsenbord: met of zonder functietoetsen

De twee modellen verschillen ook wat betreft het toetsenbord. Maar daar is niet echt een winnaar bij aan te wijzen, want het is maar net wat je voorkeur heeft. De MacBook Air heeft bovenaan een rij fysieke functietoetsen, met onder andere aparte knoppen voor niet storen, Spotlight en dicteren. Maar op de MacBook Pro M2 vind je nog altijd de aanraakgevoelige Touch Bar. Dit is een langwerpig schermpje waar knoppen op verschijnen die afhankelijk zijn van de actieve app. Zo kun je in Safari wisselen van tabbladen en in de Mail-app berichten verplaatsen en meer. Er zijn diverse apps aangepast voor de Touch Bar, maar onthoud dat de functie wel op zijn retour is. Dit is nog het enige model waar de Touch Bar op zit, dus verdere ontwikkelingen op dit gebied hoef je niet te verwachten. Over een paar jaar zal er waarschijnlijk helemaal geen Touch Bar-model meer verkrijgbaar zijn.

#7 Overige specs MacBook Air 2022 vs MacBook Pro 2022

Er zijn nog wat andere specs die kunnen meespelen als je twijfelt tussen de MacBook Air van 2022 en de MacBook Pro van 2022. Hoewel beide modellen een M2-chip hebben, heeft de MacBook Pro standaard een 10-core GPU. Bij de MacBook Air krijg je een 8-core GPU. Wil je daar ook een 10-core variant, dan moet je daar voor bijbetalen. Bovendien maakt de MacBook Pro gebruik van een actief koelingssysteem met ventilatoren. Bij de vorige generaties met M1-chip is gebleken dat de MacBook Pro daardoor net wat krachtiger is, ondanks dat er dezelfde chip in zit. Door de ventilatie kan de chip harder werken, zonder dat de MacBook oververhit raakt. Als je echt veel zware taken gaat doen, is de MacBook Pro daardoor mogelijk een iets betere keuze.

En nog iets anders om rekening mee te houden (en we noemden het eerder al even): doordat de MacBook Air een MagSafe-aansluiting heeft, heb je altijd twee Thunderbolt/USB 4-poorten vrij voor accessoires. Je kunt daardoor makkelijker dingen aansluiten, terwijl je batterij bijna leeg is. Bij de MacBook Pro heb je nog maar één poort over, aangezien het opladen via één van de twee poorten moet.

#8 Prijs: een belangrijk verschil

Wat ook meespeelt in je keuze tussen de M2 MacBook Air vs MacBook Pro, is de prijs. De MacBook Air M2 is er vanaf €1.519,-, terwijl je voor de M2 MacBook Pro meteen €1.619,- kwijt bent. Als je dus voor de instapversie kiest, ben je bij de MacBook Air goedkoper uit. Maar wil je standaard 512GB opslag, dan moet je bij beide modellen voor de uitgebreidere uitvoering kiezen. Wat daarbij opvalt is dat de prijzen nagenoeg gelijk zijn: bij de MacBook Air ben je dan €1.869,- kwijt, terwijl de MacBook Pro M2 in dat geval €1.849,- kost. In eerste instantie lijkt de MacBook Air dus goedkoper, maar bij die instapmodel krijg je zoals eerder gezegd een 8-core GPU. Maar als je vergelijkbare specs kiest, dan ben je bij de MacBook Air dus iets duurder uit.

Overeenkomsten tussen M2 MacBook Air en MacBook Pro 2022

Naast de vele verschillen, bespreken we in deze vergelijking ook nog in het kort de overeenkomsten tussen de M2 MacBook Air en MacBook Pro 2022. Dit zijn de belangrijkste overeenkomsten:

Chip : Beide modellen hebben de M2-chip, met nagenoeg dezelfde prestaties. Door het actieve ventilatiesysteem van de MacBook Pro kan dat model mogelijk wel ietsjes krachtiger zijn.

: Beide modellen hebben de M2-chip, met nagenoeg dezelfde prestaties. Door het actieve ventilatiesysteem van de MacBook Pro kan dat model mogelijk wel ietsjes krachtiger zijn. Touch ID : In zowel de MacBook Air als de MacBook Pro vind je een Touch ID-sensor voor het ontgrendelen van je Mac, Apple Pay en meer.

: In zowel de MacBook Air als de MacBook Pro vind je een Touch ID-sensor voor het ontgrendelen van je Mac, Apple Pay en meer. Draadloos : Wifi 6 en Bluetooth 5.0 is aanwezig in beide modellen.

: Wifi 6 en Bluetooth 5.0 is aanwezig in beide modellen. Toetsenbord : Beide modellen maken gebruik van dezelfde toetsenbordtechniek: een schaarmechanisme die betrouwbaarder is dan het vroegere vlindermechanisme.

: Beide modellen maken gebruik van dezelfde toetsenbordtechniek: een schaarmechanisme die betrouwbaarder is dan het vroegere vlindermechanisme. Trackpad : Het Force Touch-trackpad op beide modellen is even groot.

: Het Force Touch-trackpad op beide modellen is even groot. Opslag : De opslag begint bij 256GB en loopt tot maximaal 2TB.

: De opslag begint bij 256GB en loopt tot maximaal 2TB. Geheugen: Standaard krijg je 8GB werkgeheugen. Je kan dit uitbreiden tot 24GB.

Conclusie vergelijking M2 MacBook Air vs MacBook Pro 2022

Wat ons betreft is de MacBook Air M2 in veruit de meeste gevallen de beste keuze. Je krijgt hier een mooier en nieuwer design (hoewel smaken verschillen) en er is meer keuze in mooie kleuren. Ook is de prijs van het instapmodel lager en als je de 10-core GPU niet nodig hebt is dat toch een mooie meevaller. Moet je veel thuiswerken en dus ook videobellen voor je werk, dan zal je merken dat de betere webcam veel mooiere beelden oplevert. Bovendien vinden we het scherm van de MacBook Air mooier en beter, dankzij de dunnere randen en het iets grotere formaat.

Waar de MacBook Pro wint, is op het gebied van batterijduur. Deze gaat namelijk twee uurtjes langer mee. Maar toch vinden we dat de MacBook Air het beter doet op het vlak van opladen. Er is ondersteuning voor snelladen en dankzij de MagSafe-aansluiting hou je altijd nog twee poorten over voor andere accessoires. Ben je van plan om alles uit de M2-chip te halen en ga je meer grafische zware taken doen, dan zouden we de MacBook Pro met standaard 10-core GPU en actieve ventilatie overwegen. Maar zelfs dan vinden we het meer de moeite waard om de MacBook Air te upgraden, al ben je dan wel iets duurder uit.

Voor ons is de conclusie van deze vergelijking tussen de M2 MacBook Air en MacBook Pro uit 2022 wel duidelijk: kies voor de nieuwe MacBook Air. Dit zijn in het kort de belangrijkste punten waarom je voor één van beide zou moeten kiezen.

Ga de MacBook Air M2 kopen als je…

…het nieuwe design wil.

…verliefd bent op de kleuren middernacht of sterrenlicht.

…een betere camera wil.

…liever fysieke functietoetsen hebt dan een Touch Bar

…meer dan twee accessoires wil aansluiten en tegelijkertijd wil opladen, zonder adapters.

…een groter scherm wil.

…de lichtste MacBook in Apple’s assortiment wil.

Ga de MacBook Pro M2 kopen als je…

…alles uit de M2-chip wil halen. Dankzij actieve ventilatie presteert hij hier mogelijk wat beter.

…fan bent van de Touch Bar.

…het nieuwe design van de MacBook Air niet mooi vindt.

…de langste batterijduur in een MacBook wil.