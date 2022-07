Half zo snel, dat wil je niet

Er waren al twijfels of de M2 MacBook Pro 2022 een goede aankoop was. Nu blijkt uit nieuwe informatie dat het basismodel met 256GB opslag beter niet kunt kopen. Hij is op meerdere punten trager dan het model met M1-chip.

Uit onze poll bleek onlangs al dat maar weinig mensen voor de M2 MacBook Pro kiezen. De meeste mensen wachten liever op de vernieuwde MacBook Air , die in een nieuw design en een nieuwe kleur (blauwzwart) verkrijgbaar is. Mocht je toch het basismodel van de M2 MacBook Pro hebben gekozen en nu twijfelen, dan kun je je aankoop binnen de retourtermijn terugsturen naar Apple. Je kunt beter kiezen voor de upgrade of voor de M1 Pro/Max-modellen van vorig jaar.

Al snel na het verschijnen van de M2 MacBook Pro 2022 bleek dat de lees- en schrijfsnelheden van de SSD lager liggen dan bij het M1-model. Dat komt doordat Apple slechts één 256GB NAND-chip heeft gebruikt in plaats van twee 128GB stuks in de M1. Apple heeft het wellicht gedaan uit kostenbesparingen of vanwege het chiptekort, maar het heeft gevolgen voor de snelheid van data lezen en schrijven. Beide SSD’s kunnen niet meer tegelijk worden uitgelezen. Het leidt tot een 50% lagere SSD-leessnelheid en een 30 procent lagere schrijfsnelheid. Nu blijkt dat er nog meer slecht nieuws is.

De MacBook Pro is Apple's krachtigste MacBook van de line-up. Je kan kiezen uit drie formaten (13-, 14- en 16-inch) met verschillende specificaties. De 2021-modellen zijn er in 14- en 16-inch en voorzien van de M1 Pro-chip of de nog krachtiger M1 Max-chip. Hier zit geen Touch Bar meer in. Ook hebben deze modellen een gloednieuw design en miniLED-display. De 13-inch MacBook Pro is vernieuwd in 2022 en heeft een M2-chip, maar nog wel hetzelfde design als de modellen van 2020 en ouder. Ook zit hier nog een Touch Bar in. Alles over de MacBook Pro kopen, MacBooks vergelijken en meer lees je hier.