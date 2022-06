De M2 MacBook Pro die onlangs in de verkoop ging, is een opmerkelijk model in de line-up. Het design stamt uit 2016 en het model is, op de chip na, niet verbeterd ten opzichte van de voorganger met M1-chip uit 2020. Nu blijkt uit tests van meerdere YouTubers dat er toch nog een verschil zit tussen het instapmodel uit 2022 en de voorganger uit 2020, maar dan in negatieve zin. De M2 MacBook Pro met 256GB opslag blijkt een veel langzamere SSD te hebben.



SSD M2 MacBook Pro langzamer

De eerste gebruikers van dit nieuwe model hebben tests uitgevoerd met de app Blackmagic Disk Speed Test. Deze test onder andere de lees- en schrijfsnelheid van SSD-opslag. Bij het instapmodel met 256GB opslag blijkt de M2 MacBook Pro een stuk slechter te scoren dan de vergelijkbare M1-versie uit 2020. De scores zijn als volgt:

Leessnelheid: 2900 MB/s (M1) vs 1446 MB/s (M2), 50% langzamer

Schrijfsnelheid: 2215MB/s (M1) vs 1463 MB/s (M2), 34% langzamer

Bekijk ook Nu verkrijgbaar: de M2 MacBook Pro 2022 en dit zijn de beste prijzen [poll] Het is zover: het nieuwe 13-inch instapmodel van de MacBook Pro met M2 is nu verkrijgbaar. Dit is de eerste MacBook met M2-chip die in de winkel ligt. Welke uitvoeringen kun je kiezen en wat kosten ze? Dat zie je in dit prijzenoverzicht. We beantwoorden ook de vraag: is dit wel de beste keuze als je een krachtige MacBook Pro zoekt?

De langzamere resultaten komen alleen naar voren op het model met 256GB opslag en dus niet bij de duurdere 512GB-versie. De snelheiden bij de duurdere variant komen overeen met de vergelijkbare M1-versie van 2020. Als gebruiker zul je merken dat apps iets langer duren voordat ze geopend worden en dat het aanbrengen van wijzigingen in en het openen van bestanden ook wat langer duurt, in verhouding tot de M1-versie. Maar wat is hier precies de reden voor?

Na het open schroeven van de MacBook wordt duidelijk wat er veranderd is. Apple heeft namelijk de configuratie van de 256GB SSD aangepast. Waar dit bij de M1-versie nog bestond uit twee NAND chips van 128GB per stuk, heeft de M2-versie één NAND-chip van 256GB. Dit heeft tot gevolg dat de lees- en schrijfsnelheid bij de M2-versie een stuk lager is. Waarom Apple de SSD-indeling aangepast heeft, is niet bekend. Mogelijke redenen hiervoor zijn kostenbesparing.

We weten nog niet of Apple in de aanstaande M2 MacBook Air dezelfde opstelling voor de SSD-opstelling kiest als de M2 MacBook Pro met 256GB. Het is goed mogelijk dat Apple deze onderdelen in beide modellen gebruikt, waardoor ook de MacBook Air dus iets langzamere SSD kan krijgen dan de voorganger. De M1 MacBook Air met 256GB opslag had een SSD leessnelheid van zo’n 2675 MB/s en een schrijfsnelheid van 2190 MB/s.