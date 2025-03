Tim Cook heeft voor de tweede keer in korte tijd een teaser online gedeeld van een aankomende aankondiging. In de korte video is te zien dat er "iets in de lucht hangt"

I can feel it coming

Afgelopen maand was het Tim Cook die dagen van tevoren liet weten dat er een aankondiging gepland stond voor een “nieuw lid van de familie”, wat later de iPhone 16e bleek te zijn. Deze keer deelt hij opnieuw een aanstaande aankondiging in een korte teaser op X. Daarin is te lezen dat “deze week” iets aan gaat komen. “Er hangt iets in de lucht”, is de weinig subtiele hint.

Teaser Tim Cook: “Something in the air”

De teaser is een korte video van slechts zes seconden, waarin de tekst “er hangt iets in de lucht” voorbij komt. In het Engels is dit een overduidelijke hint: “There’s something in the air”. Deze hint verwijst naar de aankomende nieuwe M4 MacBook Air. Volgens geruchten gaat Apple die deze week aankondigen en deze teaser is daar nagenoeg de bevestiging van.

Knipoog naar aankondiging uit 2008

De slogan lijkt bovendien een knipoog te zijn naar een hint uit 2008. Vlak voor de aankondiging van de eerste MacBook Air zei Apple ook al dat er “something in the air” is. We kunnen dus wel met zekerheid zeggen dat Apple deze week een nieuwe MacBook Air gaat onthullen, al is het nog onduidelijk wanneer dat precies gaat gebeuren. Tim Cook noemt geen specifieke datum, maar spreekt alleen over “deze week”.

Tim Cook zegt overigens niet dat het om slechts één nieuw product gaat. In theorie zou het dus ook nog om de nieuwe iPad Air 2025 kunnen gaan, die volgens betrouwbare bronnen ook nog gepland staat om binnenkort te worden onthuld.

Lees ook onze round-up met mogelijke maart 2025-aankondigingen van Apple.

