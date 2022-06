Apple heeft twee modellen van de MacBook Air: de nieuwste M2 MacBook Air uit 2022 en de M1 MacBook Air uit 2020. Maar wat zijn de verschillen tussen deze twee? Welke past het beste bij jou? In deze vergelijking kijken we naar de M2 MacBook Air vs de M1 MacBook Air.

Vergelijking M2 MacBook Air en M1 MacBook Air

Als je op zoek bent naar een nieuwe MacBook Air, dan de twee Apple Silicon-modellen de beste keuze. Maar de keuze kan best lastig zijn, helemaal als je afhankelijk bent van een bepaald budget. Je bent misschien geneigd om meteen voor de nieuwste versie te gaan, maar voor veel gebruikers is dat niet per se de beste optie. Er zijn best wat grote verschillen tussen deze twee modellen en in deze vergelijking tussen de M2 MacBook Air en M1 MacBook Air geven we je advies.

Verschillen MacBook Air 2022 vs 2020

Als je de twee modellen naast elkaar zet, vallen veel verschillen meteen op. Maar er zijn ook veel verschillen die alleen aan de binnenkant zitten en je op het blote oog niet zo snel zult zien. Die merk je pas bij het gebruik, dus is het belangrijk dat je voor je keuze jezelf goed inleest. Dit zijn de belangrijkste verschillen:



M2 MacBook Air 2022 (links) en M1 MacBook Air 2020

#1 Design MacBook Air: van aflopend naar recht

Wat je met het blote oog wel ziet, is het verschil in ontwerp. De MacBook Air kenmerkte zich altijd door het aflopende ontwerp: het deel aan de onderkant onder de trackpad is dunner dan bij het scharnier. Dit gaf ook meteen de vorm van de MacBook Air aan en is jarenlang leidend geweest in de verschillende modellen. Dit ontwerp vind je nog steeds in de M1 MacBook Air. Wil je een keer iets nieuws, dan moet je bij de M2-versie zijn. Deze is qua ontwerp vlakker en overal even dik. Het ontwerp is goed afgekeken van de 2021 MacBook Pro-modellen. De afronding van het onderste deel is wat ronder, met aan de onderkant kleine ronde voetjes. De klep met het scherm oog iets dikker en is ook wat vlakker, met minder harde randjes dan het 2020-model. Wat ons betreft is de 2022-versie een stuk mooier dan de 2020-variant, al is dat natuurlijk een kwestie van smaak.



M2 MacBook Air 2022

Behalve het algehele ontwerp, heb je bij de 2022-versie ook meer keuze uit kleuren. De nieuwste MacBook Air is er in spacegrijs, zilver en de twee nieuwe kleuren middernacht en sterrenlicht. Bij de 2020-versie kan je alleen kiezen voor spacegrijs en zilver.

#2 Scherm: met of zonder notch

Wat aan het scherm van de nieuwe 2022-versie meteen zal opvallen, is de notch. Bovenaan het scherm zit een inkeping waar de camera en de lichtsensoren zitten. Hierdoor is er links en rechts naast deze onderdelen wel gewoon schermruimte, waar de menubalk van je Mac zich bevindt. Door deze inkeping is het scherm van de nieuwste 2022 MacBook Pro ietsjes groter: 13,6-inch in plaats van 13,3-inch. Het grotere scherm zal geen enorme winst zijn, maar kan wel net het verschil maken als je met veel vensters werkt. Door die extra schermruimte, neemt de menubalk geen actieve werkruimte op je display in, waardoor er dus meer plek is voor je apps en documenten. Door het iets grotere scherm is de resolutie van het 2022-model dus ook ietsjes beter. Apple noemt dit het Liquid Retina-display, omdat het scherm zich vloeiend rondom de notch begeeft. Ook zijn de schermhoeken links- en rechtsboven rond in plaats van hoekig.



M2 MacBook Air 2022

Een ander praktisch voordeel van de nieuwste 2022-versie, is dat de helderheid hoger ligt. Met 500 nits ziet het scherm er daardoor op de maximale helderheid feller uit. Dat is vooral handig als je veel buiten moet werken of op kantoren werkt waar veel ramen zijn.

M2 MacBook Air 2022 M1 MacBook Air 2020 Schermformaat 13,6-inch 13,3-inch Resolutie 2560 x 1664 2560 x 1600 Helderheid 500 nits 400 nits Brede kleurweergave √ √ True Tone √ √ Notch √ –

#3 Gewicht en afmetingen: niet voor niets Air

Beide modellen zijn erg licht van gewicht (vandaar ook de naam MacBook Air), maar er zit wel degelijk een verschil tussen de twee modellen. De nieuwste generatie met M2-chip weegt bijvoorbeeld 1,24kg, terwijl het 2020-model 1,29kg weegt. Dat kleine gewichtsverschil merk je met het meenemen waarschijnlijk niet zo, maar wat je wel zult voelen is de dikte. De nieuwe 2022-versie is met 1,13cm een stukje dunner dan de 2020-versie, die op het dikste stuk 1,61cm was. Het taps toe lopende ontwerp, waarbij de M1 MacBook Air op het dunste stuk slechts 0,41cm dik is, heb je bij de nieuwere versie niet meer. Tot slot vinden we bij de afmetingen het grootste verschil bij de diepte: de nieuwe versie is 21,5cm diep, terwijl de vorige generatie 21,24cm diep was.

M2 MacBook Air 2022 M1 MacBook Air 2020 Hoogte 1,13cm 0,41-1,61cm Breedte 30,41cm 30,41cm Diepte 21,5cm 21,24cm Gewicht 1,24kg 1,29kg

#4 Chip: de nieuwste en op één na nieuwste

Beide modellen zijn voorzien van een door Apple ontworpen chip, de zogenaamde Apple Silicon. In dat opzicht profiteer je van dezelfde voordelen, zoals het kunnen draaien van iPhone en iPad-apps op je Mac. Ook zijn alle functies van macOS beschikbaar op beide modellen. Maar er zitten wel degelijk verschillen tussen de M1- en M2-chip. Allereerst is de M1 er alleen maar met een 7- of 8-core GPU, terwijl de M2-chip er is met een betere 8- of 10-core GPU. Dat betekent dus betere en snellere graphics op de nieuwste 2022-versie, helemaal als je kiest voor de 10-core versie. Maar ook de CPU van de M2 is beter, ondanks dat het wederom om een 8-core variant gaat. De CPU in de M2 is volgens Apple zo’n 18% sneller dan de M1 en uit de eerste benchmarks van de M2-chip blijkt dat inderdaad het geval te zijn. Apple heeft allerlei aanpassingen aan de chip gedaan die hem krachtiger en efficiënter maken.

Bekijk ook Eerste benchmarks van M2-chip laten zien welke verbeteringen Apple doorgevoerd heeft De eerste benchmarks van de M2-chip zijn online verschenen. Deze berekeningen geven aan hoe goed een chip presteert op onder andere de snelheid. In vergelijking met de M1-chip zijn er diverse verbeteringen.

Bijkomend voordeel is dat de M2-chip meer werkgeheugen aan kan. Bij de M1 is dit standaard maximaal 16GB, maar bij de M2-chip kan dit verhoogd worden naar 24GB RAM. Onthoud wel dat het upgraden van het werkgeheugen alleen kan bij aanschaf via Apple en dat dit redelijk kostbaar is. Andere voordelen van de M2-chip, is dat de krachtige media engine aanwezig is. Dit is vooral handig als je veel met foto- en videobewerking doet en werkt met ProRes en ProRes RAW-bestanden. Al met al levert de M2-chip net wat meer kracht op, hoewel de M1-chip ook zeker voldoende is als je gewoon een snelle laptop zoekt om documenten mee te maken, te surfen en foto- en videobewerking wil doen. Bij de M2-chip gaat alles alleen net wat soepeler én dit model is iets toekomstbestendiger, bijvoorbeeld wat betreft macOS-updates.

M2 MacBook Air 2022 M1 MacBook Air 2020 Chip M2-chip M1-chip Maximale CPU-cores 8 8 Maximale GPU-cores 10 8 Media engine √ – Maximale RAM 24GB 16GB Maximale opslag 2TB 2TB

#5 Camera, microfoon en speakers: merkbare upgrades

De MacBooks kregen vaak kritiek dat de kwaliteit van de webcam belabberd is, en terecht. Apple heeft heel lang vastgehouden aan de 720p-resolutie. Ook in het 2020-model vinden we een 720p-webcam, ook al zorgt de M1-chip wel voor wat zichtbare verbeteringen ten opzichte van de Intel MacBooks met 720p-camera. Maar met de nieuwe 1080p-camera in de M2 MacBook Air merk je pas echt een groot verschil. Dit is dezelfde camera als in de 2021 MacBook Pro en daarop waren de resultaten al erg goed. Moet je veel op afstand vergaderen of hou je gewoon heel erg van videobellen en wil je niet zitten priegelen met een externe camera, dan vinden we de 2022 MacBook Air sowieso de betere keuze.



M1 MacBook Air 2020

Ook het geluid is op de nieuwste versie een stuk beter. Met een hifi-systeem met vier speakers kun je audio met ruimte audio in Dolby Atmos afspelen. Met de M1-versie kan dat niet dankzij de stereospeakers. De M1-variant is wel geschikt voor Dolby Atmos, maar alleen met een compatibel headset. En moet je op professioneel vlak veel met audio doen, dan is het goed om te weten dat de koptelefoonaansluiting op de M2 MacBook Air ondersteuning heeft voor geavanceerde koptelefoons met een hoge impedantie. In de vorige generatie MacBook Air uit 2020 was dit nog een standaard mini-jack-aansluiting.

M2 MacBook Air 2022 M1 MacBook Air 2020 Camera resolutie 1080p 720p Speakers Hifi-systeem met 4 speakers Stereospeakers Ruimtelijke audio via speakers √ – Mini-jack-aansluiting Met ondersteuning voor koptelefoons met hoge impedantie Standaard koptelefoonaansluiting Microfoons Drie bundelvormende microfoons Drie bundelvormende microfoons

#6 Opladen: meer keuze bij de nieuwste Air

De manier van opladen gaat bij beide modellen in principe hetzelfde. Je kan een usb-c-kabel en adapter gebruiken om via de usb-c-poorten op te laden. Maar op de M2 MacBook Air vind je ook een MagSafe-aansluiting. Dit model wordt standaard geleverd met een magnetische MagSafe-kabel. Deze klikt eenvoudig vast op je MacBook, zodat je twee usb-c-poorten over houdt voor accessoires. Bij de M1-versie ben je altijd één poort kwijt aan opladen, als de batterij bijna leeg is. Op de M2-versie heb je dus meer flexibiliteit qua opladen. De batterijduur is bij beide modellen gelijk: je kan tot 15 uur draadloos internetten.

M2 MacBook Air 2022 M1 MacBook Air 2020 Oplaadpoort MagSafe, usb-c Usb-c Snelladen √ – Batterijduur internetten 15 uur 15 uur Batterijduur TV-app 18 uur 18 uur Wattuur batterij 52,6 wattuur 49,9 wattuur

#7 Prijs: een fors prijsverschil

Ook niet geheel onbelangrijk: de prijs. Het prijsverschil tussen de M1 MacBook Air en de M2 MacBook Air is namelijk best fors te noemen. De M1-versie uit 2020 is €300,- goedkoper dan de M2-versie uit 2022. Je betaalt namelijk respectievelijk €1.219,- of €1.519,-. Maar let op: dit zijn de huidige adviesprijzen van Apple De M1 MacBook Air uit 2020 is bij andere winkeliers een stuk goedkoper, soms wel rond de €1.000,-. Dat scheelt toch al snel €500,-, wat toch een berg geld is. Je kunt je daardoor afvragen of de verschillen tussen de M2 en M1 MacBook Air het voor jou wel waard zijn. Dit is een afweging die iedereen voor zichzelf zal moeten maken.

Instapmodel M2:

8-core CPU, 8-core GPU

8GB RAM

256GB SSD

Voor €1.519,-

Uitgebreider model M2:

8-core CPU, 10-core GPU

8GB RAM

512GB SSD

Voor €1.869,-

Prijzen M1-versie



Overeenkomsten M2 MacBook Air en M1 MacBook Air

Los van de verschillen zijn er misschien wel andere aspecten die voor jou van belang zijn: deze vind je dan hoogstwaarschijnlijk bij de overeenkomsten. Beide modellen hebben namelijk ook veel met elkaar gemeen. Kijk maar:

Opslag : Beide modellen beginnen met 256GB en lopen op tot 2TB

: Beide modellen beginnen met 256GB en lopen op tot 2TB Batterijduur : Met maximaal 18 uur is de batterijduur even lang.

: Met maximaal 18 uur is de batterijduur even lang. Touch ID : De vingerafdrukscanner vind je op beide modellen, rechtsboven bij het toetsenbord.

: De vingerafdrukscanner vind je op beide modellen, rechtsboven bij het toetsenbord. Toetsenbord : In beide modellen vind je nagenoeg hetzelfde toetsenbord, met dezelfde toesten en hetzelfde schaarmechanisme. Het enige verschil is dat de nieuwe M2-versie functietoetsen van volledige hoogte hebben.

: In beide modellen vind je nagenoeg hetzelfde toetsenbord, met dezelfde toesten en hetzelfde schaarmechanisme. Het enige verschil is dat de nieuwe M2-versie functietoetsen van volledige hoogte hebben. Trackpad : Het trackpad is in beide versies even groot en ondersteunen ook allebei Force Touch.

: Het trackpad is in beide versies even groot en ondersteunen ook allebei Force Touch. Scherm : Beide displays zijn voorzien van brede kleurweergave (P3) en True Tone.

: Beide displays zijn voorzien van brede kleurweergave (P3) en True Tone. Draadloos : Wifi 6 en Bluetooth 5.0 zijn beschikbaar op beide modellen.

: Wifi 6 en Bluetooth 5.0 zijn beschikbaar op beide modellen. Extern scherm: Beide modellen kunnen maar aan één extern scherm tegelijkertijd aangesloten worden.



M2 MacBook Air 2022

Conclusie M2 MacBook Air vs M1 MacBook Air vergelijking

Wil je het nieuwste van het nieuwste en de beste specs voor een lichtgewicht Apple-laptop? Dan is de nieuwe M2 MacBook Air een no-brainer. Dit model heeft een gloednieuw design en een snellere chip. Ook andere specificaties zijn beter, zoals het scherm, de camera, de speakers en de flexibiliteit met opladen. Wat ons betreft zijn de verschillen tussen de M2 en M1 MacBook Air het grootst op de meest belangrijke punten. Daarom zal voor veel mensen de nieuwste variant de betere keuze zijn, al betekent dat niet dat je met de M1-versie een slechte koop hebt.

De M1 MacBook Air is ook nog steeds een goede laptop en misschien voor jou wel de betere keuze als je alleen maar een supersnelle MacBook zoekt waarmee je kan studeren, documenten kan maken, surfen en mailen. Ook foto- en videobewerking kan goed op dit model, al vinden we de M2-variant daar iets beter geschikt voor dankzij de betere GPU en media engine. Wat ook bij je keuze mee zal spelen, is het ontwerp en het prijskaartje. Maar dat zijn allebei punten die wij niet voor je kunnen beslissen. Het is een kwestie van smaak welk model je mooier vindt en we kunnen niet in jouw portemonnee kijken. Maar neem zeker in overweging dat de M1-versie minimaal €300,- goedkoper is.



M1 MacBook Air 2020

Ga de M2 MacBook Air 2022 kopen als je…

…de nieuwste MacBook Air wil met het nieuwe design.

…een MacBook in sterrenlicht of middernacht kleur wil.

…de snelste en beste prestaties in een MacBook Air zoekt.

…meer flexibiliteit in opladen wil en vaak twee accessoires wil aansluiten zonder adapters.

…het beste scherm wil.

…veel moet videobellen en geen externe camera wil gebruiken.

Ga de M1 MacBook Air 2020 kopen als je…

…een fan bent van het schuin aflopende design.

…13,3-inch voor jou groot genoeg is.

…alleen maar wil surfen, mailen, Netflixen, YouTuben en standaard foto- en videobewerking wil doen.

…tussen de €1.000,- en €1.400,- wil uitgeven.