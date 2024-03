Goed nieuws: instapmodel MacBook Air M3 heeft geen trage SSD

Toen de MacBooks met M2-chip op de markt kwamen, was er ophef over de gebruikte SSD’s. Apple had bij de goedkoopste modellen met 256GB opslag gekozen voor een enkele flashchip voor opslag. Duurdere modellen waren voorzien van twee flashchips naast elkaar, waardoor een veel hogere lees- en schrijfsnelheid kon worden gehaald. In de praktijk leverde dit vooral problemen op bij het dagelijks overzetten van zeer grote bestanden. Het 512GB SSD-model had een lees- en schrijfsnelheid van rond de 3.000 MB/s terwijl de modellen met 256GB SSD maar een snelheid van ongeveer 1.500 MB/s haalden.

Geen trage SSD in MacBook Air M3

Dit is bij de M3 MacBook Air nu opgelost. Het basismodel met 256GB opslagruimte en 8GB RAM heeft nu aanzienlijk hogere SSD-snelheden in vergelijking met zijn voorganger met M2-chip. Dit blijkt uit benchmarkmetingen die zijn gedaan door het YouTube-kanaal Max Tech. In plaats van één enkele 256GB flashchip gebruikt Apple er nu weer twee van 128GB parallel aan elkaar. Deze kunnen gelijktijdig lees- en schrijfopdrachten uitvoeren.

Bekijk ook Ook instapmodel van de MacBook Air M2 is trager (maar niet iedereen zal het merken) Uit de eerste benchmarks van de MacBook Air M2 blijkt, dat het model met 256GB opslag lager scoort op performance. De SSD-opslag zorgt voor lagere scores bij het verplaatsen van grote bestanden en multitasking. Maar niet iedereen zal dat merken.

Max Tech gebruikte de Blackmagic Disk Speed Test en gebruikte steeds bestanden van 5GB voor de test op een M2 MacBook Air (2022) en M3 MacBook Air (2024), beide van het formaat 13-inch. Daarbij bleek dat de SSD in het M3-model tot 33% hogere schrijfsnelheden en tot 82% hogere leessnelheden haalde in vergelijking met de SSD in het M2-model. Dit geldt waarschijnlijk voor basismodellen van 15-inch.

Minder noodzaak tot upgraden

In het dagelijks gebruik zullen de meeste MacBook Air-gebruikers de verschillen waarschijnlijk niet opmerken. Als je maximale prestaties wil, is de kans groot dat je toch al voor een MacBook Pro had gekozen. Maar het geeft kopers van de MacBook Air in ieder geval een beter gevoel. Je kunt nu met een gerust hart het instapmodel van de M3 MacBook Air aanschaffen. En je hoeft ook je ook niet meer ‘verplicht’ te voelen om te upgraden naar 512GB, dus dat scheelt weer geld.

De nieuwe MacBook Air met de M3-chip is sinds vrijdag verkrijgbaar. Apple verkoopt nog steeds de 13-inch MacBook Air met M2-chip en 256GB (die dus wél de tragere SSD) heeft.

Check de levertijden en prijzen ook bij MediaMarkt | Coolblue | Bol.com | Amazon.

Instapmodel €1.299 13,6-inch display

8‑core CPU

8‑core GPU

8 GB centraal geheugen

256 GB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine UPGRADEMODEL €1.529 13,6-inch display

8‑core CPU

10‑core GPU

8 GB centraal geheugen

512 GB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine TOPMODEL €1.759 13,6-inch display

8‑core CPU

10‑core GPU

16 GB centraal geheugen

512 GB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

Prijzen 13-inch MacBook Air 2024 met M3-chip