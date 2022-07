Hands-on video’s en ervaringen

De eerste reacties op de MacBook Pro M2 waren niet bijzonder goed. De reviewers en YouTubers begrepen niet goed voor wie deze MacBook nu eigenlijk bedoeld is en dat klonk later nog eens na in de uitgebreidere geschreven reviews. Eigenlijk is niemand fan van de MacBook Pro M2. Bij deze eerste reviews en hands-on ervaringen met de MacBook Air M2 verwachten we wel iets meer enthousiasme. Veel mensen kijken uit naar deze laptop met het nieuwe design, de nieuwe kleuren (middernacht en sterrenlicht) en de M2-chip, die toch wat beter pas in een MacBook Air dan in een Pro. Erg diepgaande ervaringen zul je niet aantreffen, omdat de meeste reviewers maar kort de tijd hebben gehad om ermee te spelen, voordat de geheimhoudingsverklaring afliep.



Mocht je na het lezen van de hands-on ervaringen enthousiast zijn geworden? Hier kun je terecht! De MacBook Air 2022 pre-order is in volle gang, dus je kunt nu op heel veel plekken eentje aanschaffen.

Hands-on MacBook Air 2022 van TechCrunch

TechCrunch schopt een open deur in: dit is de laptop voor de meest mensen. Wat positief opviel was de batterijduur. Dankzij een opnieuw ontworpen behuizing en een dunner logic board is er meer ruimte voor de batterij. Dat levert 17 uur gebruiksduur op voor video’s afspelen, met de helderheid op 50%. Ook mooi is dat je het gevoel krijgt dat Apple op geen enkele manier compromissen heeft gesloten met dit model. Na jaren wordt eindelijk naar de gebruikers geluisterd.

Verder lezen: TechCrunch

Hands-on MacBook Air 2022 van The Verge

The Verge prijst het feit dat deze M2 MacBook Air een nieuw tijdperk voor de Air inluidt. Maar tegelijk heeft deze Air hetzelfde probleem als de M2 MacBook Pro: hij wordt warm bij fanatiek gebruik en kan minder goed omgaan met zware belasting. Erger nog: hij heeft dezelfde langzame SSD op het instapmodel. The Verge kreeg hierover een officiële reactie van Apple: “These new systems use a new higher density NAND that delivers 256GB storage using a single chip. While benchmarks of the 256GB SSD may show a difference compared to the previous generation, the performance of these M2 based systems for real world activities are even faster.” Dat wordt dus nog kiezen. Geloof je Apple dat de M2 met 256GB SSD daadwerkelijk sneller is? Of geloof je de benchmarkt?

Verder lezen: The Verge

Hands-on MacBook Air 2022 van iMore

“De 2022 MacBook Air is de laptop die de M2-chip verdient” is de ondertitel van de iMore-review. Dit is de beste MacBook die mensen momenteel kunnen kopen, vindt Gerald Lynch. Hij prijst de krachtige performance, de beslissingen die op het gebied van industrieel design zijn gemaakt en de prima bouwkwaliteit en software. Minder enthousiast is hij over de prijsverhoging en het feit dat er geen poorten aan de rechterkant zitten. Hij mist ook een beetje het taps toelopende design van de oude modellen.

Verder lezen: iMore

Hands-on MacBook Air 2022 bij CNET

“Grote veranderen voor deze kleine laptop”, schrijft CNET. Met een snellere chip, een groter scherm, een nieuw design en een betere webcam is dit de grootste verandering in de Air-productlijn sinds introductie. Positieve punten zijn het grotere en helderder scherm, het moderne design in de nieuwe kleuren, een high-res webcam en uitstekende performance. Minder positief is dat dit model duurder is geworden en dat je voor de nieuwe stroomadapter moet betalen. Bovendien leidt de nieuwe webcam tot een notch.

Lees de volledige hands-on van CNET

Eerste indruk MacBook Air 2022 van Engadget

Engadget is onder de indruk hoe dun en licht de M2 MacBook Air is, zelfs in vergelijking met een M1 iPad Pro. Het voelt meer aan als een iPad met een ingebouwd toetsenbord dan een laptop. Het is zelfs draagbaarder dan de 12,9-inch iPad Pro, zeker als je die combineert met een Smart Keyboard. De MacBook Air heeft een bescheiden imago, maar is hier toch echt een winnaar!

Lees de volledige hands-on van Engadget

MacBook Air M2 review van SixColors

SixColors heeft het over de MagSafe-poort, die eindelijk terug is op de Air. En dat is niet alleen om te voorkomen dat je MacBook op de grond valt, maar ook omdat je nu een extra poort over hebt voor randapparatuur. Een nieuw tijdperk is aangebroken! Ook leuk om te constateren: het heeft something old (MagSafe), something new (M2), something borrowed (het design van de 2021 MacBook Pro) en something blue (als je Middernacht kiest). Het wordt ongetwijfeld Apple’s bestverkochte Mac.

Verder lezen: SixColors

Review MacBook Air M2 van NU.nl

Bij de Nederlandstalige sites zagen we een review van NU.nl. Dit is de conclusie: “Het is bijzonder dat juist Apple’s vorige computers nog zo fier overeind blijven staan naast dit nieuwe model. Daar komt vast verandering in als Apple zijn verdere aanbod van updates voorziet – waarschijnlijk kost deze MacBook Air over een paar jaar een stuk minder. Tot die tijd denken we dat de MacBook Air M1 en de MacBook Pro (14 inch) de beste aanraders blijven voor respectievelijk licht en intensief werk. En de Air M2 alleen interessant is voor hele specifieke situaties daar tussenin.”

Verder lezen: bij NU

Video’s van iJustine en meer

















Deze Bright-video is van een maand geleden:

















Mocht je nog de eerdere MacBook Pro M2 hands-on ervaringen willen lezen, dat kan hier:

Bekijk ook Round-up M2 MacBook Pro reviews: de eerste hands-on ervaringen staan online De eerste reviews van de M2 MacBook Pro staan online. De bekendste internationale media hebben hun hands-ons ervaringen met de nieuwe 13-inch MacBook Pro gedeeld. Hoeveel verschil maakt de M2-chip?

De MacBook Air 2022 is in pre-order te bestellen en wordt vanaf vrijdag 15 juli 2022 geleverd bij de eerste klanten. Uiteraard kun je van ons ook zo snel mogelijk een uitgebreide review verwachten.