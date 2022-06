Apple brengt in juli twee nieuwe modellen van de MacBook Air uit, beide voorzien van M2-chip. Wat kosten ze en welke specs krijg je daarvoor? En ben je met de M1 MacBook Air niet veel goedkoper uit? Die is namelijk ook nog steeds verkrijgbaar.

MacBook Air 2022: dit zijn de prijzen

De nieuwe MacBook Air met M2-chip is ‘vanaf volgende maand’ verkrijgbaar in Nederland en België. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar wat we al wel weten zijn de prijzen van deze MacBooks: €1.519,- voor het instapmodel en €1.869,- voor de upgrade. Uiteraard kun je dit nog nader configureren door een model op maat te bestellen, met bijvoorbeeld meer opslag of standaard voorgeïnstalleerde software. Ondertussen verkoopt Apple ook nog de M1 MacBook Air uit 2020 en dat kan een interessante aankoop zijn als je de M2-chip niet echt nodig hebt. Ons koopadvies is echter wel om dit model niet bij Apple te kopen, maar bij andere winkels want dan bespaar je al snel tweehonderd euro ten opzichte van de adviesprijs.



Hieronder zie je de prijzen van de nieuwe M2 MacBook Air uit 2022 en de al bestaande MacBook Air uit 2020. Die laatste is vaak per direct leverbaar, terwijl je voor het nieuwe model nog even zult moeten wachten. We verwachten dat er vooral veel vraag zal zijn naar de blauwzwarte kleur middernacht.

Wat de prijzen van deze nieuwe MacBooks betreft is het een tegenvaller voor mensen die een beperkt budget hebben. Het instapmodel bij het M1-model begon bij een prijs van €1.129,- waardoor je relatief goedkoop de overstap kon wagen. Bij het M2-model kost het goedkoopste model €1.519,- en dat is maar liefst €390,- meer. Het belangrijkste verschil tussen deze instapmodellen is dat je nu een 8-core GPU krijgt, terwijl dit voorheen een 7-core GPU was. Uiteraard brengt de M2-chip ook nog wel wat veranderingen met zich mee.

Prijs M2 MacBook Air 2022 instapmodel

Dit krijg je als je het basismodel van de MacBook Air 2022 met M2-chip koopt:

8‑core CPU

8‑core GPU

8 GB centraal geheugen

256 GB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

13,6‑inch Liquid Retina‑display met True Tone

1080p FaceTime HD-camera

MagSafe 3-oplaadpoort

Twee Thunderbolt/USB 4-poorten

Magic Keyboard met Touch ID

Force Touch-trackpad

USB‑C-lichtnetadapter van 30 W

Prijs: €1.519,- bij Apple

Check de prijzen bij Coolblue | Check de prijzen bij Amac

Prijs M2 MacBook Air 2022 upgrade

Dit krijg je als je het iets uitgebreidere model van de MacBook Air 2022 met M2-chip koopt:

8‑core CPU

10‑core GPU

8 GB centraal geheugen

512 GB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

13,6‑inch Liquid Retina‑display met True Tone

1080p FaceTime HD-camera

MagSafe 3-oplaadpoort

Twee Thunderbolt/USB 4-poorten

Magic Keyboard met Touch ID

Force Touch-trackpad

Lichtnetadapter van 35 W met twee USB‑C-poorten

Prijs: €1.869,- bij Apple

Check de prijzen bij Coolblue | Check de prijzen bij Amac

Prijs M1 MacBook Air 2020

Apple verkoopt ook nog de MacBook Air 2020 met M1-chip. Dit kan een interessante keuze zijn als je niet de nieuwste functies nodig hebt en bovendien kun je deze snel geleverd krijgen, voor een lagere prijs dan je bij Apple betaalt. Je krijg dan de volgende specs:

8‑core CPU

7‑core GPU

8 GB centraal geheugen

256 GB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

13‑inch Retina‑display met True Tone

Twee Thunderbolt-/USB 4-poorten

Magic Keyboard met Touch ID

Force Touch-trackpad

USB‑C-lichtnetadapter van 30 W

Prijs: € 1.219,- bij Apple

Belangrijk om te weten is dat dit instapmodel zo’n €90,- duurder is geworden bij Apple. Dit heeft wellicht te maken met schaarste aan componenten of inflatie. Hoe dan ook, je bent in dit geval beter af als je bij andere winkelketens gaat shoppen voor je MacBook Air, want daar betaal je rond de duizend euro. Je kunt dus gemakkelijk €200,- besparen door niet bij Apple te kopen.

Welke MacBook Air moet je nou kopen?

Zoek je een goede laptop voor algemeen gebruik dan kun je nog prima de M1 MacBook Air gebruiken, maar we raden wel aan om dan op zoek te gaan naar een goede deal. Voor €999,- kun je dit model al in huis halen en dat is ruim €200,- minder dan de adviesprijs die Apple op dit moment hanteert.

Ben je van plan om lang met je MacBook Air te doen en wil je ook wat zwaardere toepassingen gaan gebruiken, wil je het nieuwe design en misschien zelfs de nieuwe kleuren middernacht of sterrenlicht? Dan zul je echt op de M2 MacBook Air moeten wachten. Deze heeft bovendien een iets helderder scherm.