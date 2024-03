Een teardown van de M3 MacBook Air laat zien dat Apple een van de grootste klachten over het instapmodel heeft opgelost. Er is gekozen voor twee flash-opslagchips van 128GB.

Teardown M3 MacBook Air: grootste klacht opgelost

We schreven er eerder al over: het instapmodel van de MacBook Air M3 heeft geen trage SSD meer. Apple heeft bij dit model gekozen voor twee losse 128GB flash-opslagchips in plaats van een enkele van 256GB. De reparatiewebsite iFixit heeft dit nu bevestigd in een teardown-video. Ze schroefden het basismodel van de 13-inch MacBook Air open en ontdekten inderdaad twee chips. Dit levert hogere SSD-snelheden op als je vaak grote bestanden moet overzetten. Eerder ontdekte het YouTube-kanaal Max Tech al dat bestanden met de MacBook Air M3 sneller werden overgezet dan met de M2. Het gaat om 33% hogere schrijfsnelheden en tot 82% hogere leesnelheden.

Voor de gemiddelde gebruiker leverden de enkele 256GB opslagchip niet meteen problemen op. Maakte je je er echter zorgen over, dan was je misschien geneigd om een model met 512GB opslag te kiezen, ook als je het niet nodig had. Die heeft namelijk twee aparte 256GB SSD’s zodat lees- en schrijfactiviteiten parallel kunnen plaatsvinden.

De 13-inch MacBook Air met M2 is overigens nog steeds verkrijgbaar bij Apple. Hij kost €1.199,- en dat is maar honderd euro goedkoper dan het nieuwe instapmodel met M3-chip. Beide modellen zien er aan de buitenkant identiek uit en dat geldt ook voor de binnenkant: alles ziet er vrijwel hetzelfde uit, inclusief het logic board, de trackpad en dergelijke. Het verschil is dat je van het M2-model al lagere prijzen kunt vinden (van rond de €1.150) waardoor je uiteindelijk zo’n €150,- kunt besparen door het oude model te nemen. Maar ja, misschien wil je dat niet…