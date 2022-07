We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+, Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



The Bob’s Burgers Movie

Te zien bij: Disney+

Een gebroken waterleiding veroorzaakt een enorm zinkgat voor Bob’s Burgers dat de ingang blokkeert en de plannen van de Belchers op een succesvolle zomer verpest. Bob en Linda proberen de zaak open te houden, terwijl de kinderen een mysterie oplossen. Als het gevaar oploopt, moeten ze elkaar helpen en vechten om open te blijven.

Alba

Te zien bij: Netflix

Alba wordt wakker op een strand na een verkrachting die ze zich niet herinnert. En dan ontdekt ze dat haar verkrachters vrienden zijn van haar geliefde.

Persuasion

Te zien bij: Netflix

Romantische dramafilm naar het boek van Jane Austen. Dakota Johnson speelt een vrouw die haar grote liefde na jaren weer tegen het lijf loopt.

Resident Evil (S01)

Te zien bij: Netflix

Bijna dertig jaar na de ontdekking van het T-virus onthult een uitbraak de duistere geheimen van Umbrella Corporation.

Better Call Saul (S06E08)

Te zien bij: Netflix

In deze duistere prequel van de met Emmy’s bekroonde serie Breaking Bad ontmoeten we de ambitieuze advocaat Jimmy McGill, zes jaar voordat hij Saul Goodman is, de advocaat van Walter White. Jimmy (gespeeld door Bob Odenkirk) verandert van een optimistische underdog die financieel de eindjes aan elkaar knoopt, in een meester die magnifiek de weg weet te vinden in de criminele wereld.

Journal 64

Te zien bij: HBO Max

Een paar rechercheurs doen een verontrustende ontdekking en gaan op onderzoek uit naar een medisch instituut waar vreselijke dingen gebeuren.

Parks & Recreation

Te zien bij: HBO Max

Te zien vanaf maandag 18 juli. Komische serie met Amy Poehler als een ambtenaar die het buitenleven in haar woonplaats wil verbeteren. Met bijrollen van Aubrey Plaza en Chris Pratt. Deze serie was eerder al te zien bij andere streaming videodiensten.

Don’t Make Me Go

Te zien bij: Amazon Prime Video

Wanneer alleenstaande vader Max (John Cho) ontdekt dat hij een terminaal ziek is, besluit hij om te proberen alle jaren van liefde en steun die hij helaas moet gaan missen met zijn tienerdochter Wally (Mia Isaac) te beleven in de korte tijd die hij nog met haar heeft. Met de belofte van langverwachte rijlessen, overtuigt hij Wally om hem te vergezellen op een road trip van Californië naar New Orleans voor zijn 20e college reünie, met het doel om haar te herenigen met haar moeder die hen lang geleden verliet. De emotionele reis, Don’t Make Me Go verkent de onbreekbare, eeuwige band tussen een vader en dochter.

James May: Our Man in Italy

Te zien bij: Videoland

In de nieuwste aflevering van de Our Man In-serie voor Prime Video, gaat James May naar Italië. De presentator van The Grand Tour bezocht eerder naar Japan om de Japanse cultuur en tradities bloot te leggen. Nu reist hij door de laars van Italië om de geschiedenis, landschappen, tradities en nog veel meer van het land te verkennen. Van de Siciliaanse hoofdstad Palermo tot de toppen van de Dolomieten, James ontdekt de cultuur, eten, industrie en zelfs een beetje sport, allemaal tegen de achtergrond van van ’s werelds meest adembenemende landschappen. Kan een onhandige Britse vent van middelbare leeftijd de geheimen van ‘la dolce vita’ ontdekken?

Gordon, Gino & Fred op reis door Griekenland

Te zien bij: Videoland

Nee, niet de zanger Gordon maar de Britse chefkok Gordon Ramsay. Hij gaat samen me tde Italiaanse chef-kok Gino D’Acampo en de Franse gastheer Fred Sirieix een culinaire roadtrip door Griekenland maken.

Louis

Te zien bij: Pathé Thuis

Uniek portret over de ontwikkeling van het fenomeen Louis van Gaal. Zijn ongekende loopbaan en de bijzondere man achter het veelbesproken imago.

Transformers: The Last Knight

Te zien bij: Ziggo

Mark Walhberg keert terug in het spectaculaire vijfde deel uit deze reeks blockbusters. De mensheid en de Transformers zijn in staat van oorlog. De sleutel tot de redding van onze toekomst ligt begraven in de geheimen van het verleden en de verborgen geschiedenis van de Transformers op onze planeet. Optimus Prime is verdwenen. Het lot van onze wereld komt in handen te liggen van een onwaarschijnlijk gezelschap: Cade Yeager, Bumblebee, een Britse Lord en een hoogleraar van Oxford. Er kan maar één wereld blijven bestaan: die van hen, of die van ons.

The Bay of Silence

Te zien bij: Cinemember

Will en Rosalind hebben samen hun eerste kindje gekregen, een prachtig jongetje, die ze liefdevol opvoeden. Will is dolgelukkig, maar Rosalind gedraagt zich vreemd. Ze heeft last van post-natale klachten en slikt haar voorgeschreven medicatie niet. Wanneer Will terugkomt van zakenreis, treft hij een leeg huis aan. Zijn vrouw en kinderen zijn nergens te bekennen. De paniek slaat toe en hij gaat op zoek naar zijn familie die hij in een huis in Normandië terugvindt. Rosalind is doorgedraaid en Will wordt geconfronteerd met de bloederige gruwelen van zijn vrouw’s daden. Om haar beter te begrijpen, is hij noodgedwongen om dieper in haar getraumatiseerde verleden te duiken.

