2022 wordt een druk Mac-jaar, zo bleek eerder al uit onze vooruitblik. Maar er lijken nog meer Macs gepland te zijn dan eerder werd gedacht: niet vijf maar zeven verschillende modellen. Een aantal Macs worden mogelijk tijdens het maart-event aangekondigd, met de volgende lichting ergens in mei of juni, zo zegt Mark Gurman van Bloomberg in zijn nieuwste nieuwsbrief.



‘Eerste nieuwe Macs in maart: deze modellen maken grootste kans’

Mark Gurman zegt in zijn nieuwsbrief dat Apple drie vernieuwingen voor de Mac gepland heeft in 2022. Er komt een nieuwe M2-chip, nieuwe modellen met M1 Pro/M1 Max én een extra krachtige M1 Max-chip. Deze chips vind je in verschillende soorten Mac-modellen, die verspreid over het jaar uitgebracht worden.

De bron zegt dat hij vernomen heeft dat er minstens één nieuwe Mac tijdens het maart-event onthuld wordt, maar de kans wordt ook steeds groter dat er een tweede model aangekondigd wordt. Gurman zegt dat de twee modellen die als eerste aan de beurt zijn, de high-end Mac mini en de instap-MacBook Pro zijn. Deze zijn allebei in 2020 voor het laatste vernieuwd, respectievelijk in het voorjaar (toen nog met Intel-chip) en in het najaar (met Apple Silicon M1). De kans dat deze twee Macs tijdens het maart 2022-event aangekondigd worden, zijn volgens hem het grootst.

‘Meer nieuwe Macs in mei of juni’

De grote nieuwe 27-inch iMac Pro met M1 Pro/M1 Max-chip zou ook al snel daarna kunnen komen, zo zegt Gurman. Hij denkt dat daarom dat Apple in mei of juni nieuwe modellen gaat aankondigen. Apple kan de iMac Pro bijvoorbeeld via een persbericht onthullen. Apple heeft in het verleden wel vaker in mei via een persbericht een nieuwe Mac aangekondigd. Bovendien is dat voor de iMac zeker niet ongebruikelijk. Het huidige 27-inch model werd ook al in via een persbericht in augustus 2020 onthuld.

De Mac Pro heeft de grootste kans om in juni onthuld te worden, tijdens de WWDC 2022. Ook daar heeft Apple een geschiedenis mee: zowel in 2019 als in 2013 werd een nieuwe Mac Pro tijdens de WWDC onthuld, met een release later in het jaar. Mark Gurman denkt dat dat ook dit jaar weer gaat gebeuren.

Andere modellen die hij later in het jaar verwacht, zijn een instap-Mac mini met M2-chip, een nieuwe 24-inch iMac met M2-chip en de compleet vernieuwde MacBook Air 2022. Dat brengt het totaal dus op zeven modellen: