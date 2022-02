We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Severance

Een Black Mirror-achtige serie met Adam Scott (Parks & Recreation, Big Little Lies) in de hoofdrol. Mark is een werknemer in dienst van het bedrijf Lumon Industries. Het bedrijf hanteert een merkwaardige manier om werk en privé gescheiden te houden: door een speciale procedure kan een werknemer zich op het kantoor niets herinneren van zijn leven thuis, terwijl hij zich thuis niets herinnert over zijn tijd op kantoor. Als Mark buiten kantoortijd stuit op iemand die zegt een voormalig collega te zijn, moet dit mysterie ontrafeld worden.

Bekijken: Severance

Our Kind of People (S01)

Te zien bij: Disney+

Our Kind of People speelt zich af in de ambitieuze wereld van Oak Bluffs op Martha’s Vineyard. Angela Vaughn is een alleenstaande moeder die vastbesloten is om haar familienaam te zuiveren en op te vallen met haar haarverzorgingslijn, die de natuurlijke schoonheid van zwarte vrouwen benadrukt. Ze ontdekt echter een duister geheim over het verleden van haar moeder dat haar leven op zijn kop zal zetten en niemand onverschillig zal laten.

One Of Us Is Lying (S01)

Te zien bij: Netflix

Vier studenten, vier geheimen, één moord. De zeventienjarige Simon Kelleher heeft Bayview Highs beruchte roddel-app ontwikkeld. Hij kondigt groots aan dat hij sappige nieuwe verhalen over vier populaire medescholieren gaat onthullen. Maar dan sterft hij onverwacht voor hun neus. Bronwyn, Cooper, Addy en Nate – het brein, de atleet, de prinses en de crimineel van de school – zijn het onderwerp van Simons roddels en veranderen in verdachten zodra bekend wordt dat zijn dood geen ongeluk was. Wie is er te vertrouwen? Wie van hen is schuldig? Ieder van hen heeft iets te verberen. Ieder van hen zou het gedaan kunnen hebben, om te voorkomen dat de roddels op de app onthuld zouden worden. En een van hen liegt.

Jeen-Yuhs: A Kany Trilogy (S01)

Te zien bij: Netflix

De levens van een rijzende superster en een filmmaker komen samen in deze intense, intieme docuserie over de carrière van Kanye West, gefilmd gedurende twee decennia.

Warcraft: The Beginning

Te zien bij: Netflix

Het koninkrijk Azeroth wordt bedreigd door de komst van gevaarlijke en gewelddadige Orcs. Zij zijn op zoek naar een nieuw woongebied, omdat hun eigen land is vernietigd. Twee helden, afkomstig uit de twee verschillende werelden, staan tegenover elkaar om te vechten voor de redding van hun eigen toekomst en nageslacht.

Downfall: The Case Against Boeing

Te zien bij: Netflix

Documentaire waarin wordt onderzocht of Boeing winst belangrijker vindt dan veiligheid. Dit leidde mogelijk in korte tijd tot twee fatale ongelukken.

Space Force (S02)

Te zien bij: Netflix

Komische serie van de maker van The Office. Steve Carell is een afgedankte legergeneraal die nu het management van de ‘Space Force’, een ruimte-afdeling binnen het leger, in goede banen moet leiden. In het tweede seizoen krijgt hij te maken met een nieuwe regering en een nieuwe minister van defensie (Tim Meadows). Terugkerende acteurs zijn John Malkovich, Ben Schwartz, Jimmy O. Yang en Diana Silvers.

The Marvelous Mrs. Maisel (S04)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Deze serie speelt zich af in Manhattan, 1958. Miriam “Midge” Maisel heeft alles wat haar hartje begeert: een perfecte echtgenoot, kinderen en een appartement aan de Upper West Side. Maar dan verandert haar perfecte leven plotseling en moet Midge opnieuw beginnen. Ze ontdekt dat ze een verborgen talent heeft dat ervoor zorgt dat ze alle komedieclubs in Greenwich Village afgaat en zelfs mag langskomen bij Johnny Carson.

Land

Te zien bij: Amazon Prime Video

Land is het filmregiedebuut van de veelgeprezen actrice Robin Wright, een aangrijpend verhaal over een vrouw die op zoek gaat naar de zin van haar leven in de uitgestrekte wildernis van Amerika. In de nasleep van een hartverscheurende gebeurtenis, voelt Edee zich niet meer verbonden met de wereld die een vreemde plek voor haar is geworden.

Zerozerozero (S01)

Te zien bij: Videoland

ZeroZeroZero volgt de reis van een cocaïnelading vanaf de bestelling door Italiaanse criminelen tot de geplande aflevering, en toont een epische machtsstrijd in de hiërarchie van de internationale georganiseerde misdaad.

No Time To Die

Te zien bij: Pathé Thuis

James Bond leidt een rustig bestaan op Jamaica. Dit wordt abrupt onderbroken wanneer zijn oude vriend en CIA-agent Felix Leiter zijn hulp nodig heeft om een ontvoerde wetenschapper te bevrijden.