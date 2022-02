Rolstoelmotor aansturen met Apple Watch

Als je in een handbewogen rolstoel zit zul je flinke spierballen moeten ontwikkelen in je armen, zeker als je regelmatig heuvels op moet of wat langere afstanden wilt afleggen. De SmartDrive is een elektrische hulpmotor van 5,7 kilo, die je een extra duwtje in de rug geeft. Hij wordt ook in Nederland verkocht en voorkomt dat je blessures of slijtage oploopt door repetitief armgebruik. Met de nieuw verschenen Apple Watch-app kun je dit hulpmiddel ook vanaf je pols aansturen. De app is te downloaden uit de App Store en heet simpelweg SmartDrive MX2+.



Ook een fitnesstracker voor je rolstoelactiviteiten

Uiteraard moeten je handen nog wel in actie komen: door handbewegingen te maken bedien je de app. Er zit ook een activiteitentracker in voor rolstoelgebruikers. De fabrikant maakte al de PushTracker E2, een klassiek ogend horloge waarop je je rolstoelactiviteiten kon volgen. Gebruikers die naar de Apple Watch-versie zijn overgestapt zeggen dat het scherm beter af te lezen is, beter presteert en meer comfort geeft.

Reden genoeg dus om het eigen horloge van Permobil aan de kant te leggen en naar een Apple Watch over te stappen. Die waarschuwt je met Tijd om te rollen bovendien aan regelmatige lichaamsbeweging.

Bekijk ook Tijd om te rollen! Zo gebruik je de rolstoelfuncties op de Apple Watch Op de Apple Watch kun je meldingen krijgen als je te lang stilzit in je rolstoel. Deze functie voor rolstoelgebruikers is te vinden op elke Apple Watch en zorgt ervoor dat je ook in een rolstoel regelmatig in beweging komt. Nu met video!



Voorheen moesten mensen dit moeilijk af te lezen Pushtracker-horloge gebruiken.

Door zo’n hulpmotor aan te brengen kun je volgens de fabrikant de inspanning met 80% verminderen. Je hebt minimaal een Apple Watch Series 5 nodig om de app te kunnen gebruiken. Uiteraard heb je ook een handbewogen rolstoel nodig en de genoemde hulpmotor van het type SmartDrive MX2+.