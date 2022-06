M2 Mac mini en Mac mini tower?

Het gaat hier niet om zomaar een winkel, maar om de door Apple geautoriseerde reseller B&H Photo, die in de VS een behoorlijke naamsbekendheid heeft. Deze winkelier heeft al pagina’s ingericht voor de M2 Mac mini (“New product, coming soon”) en een Mac mini tower, die zo te zien voorzien is van 8GB RAM, 256GB opslag en een M1 Pro-chip. De M1 Mac mini kwam in oktober 2020 op de markt en zou op zich al aan vervanging toe zijn. Bij de Mac mini tower zou het om een opvolger van de Mac Pro kunnen gaan, voorzien van Apple Silicon.



Uiteraard zitten we op maandagavond 6 juni klaar voor alle software-aankondigingen zoals iOS 16 en macOS 13. Maar er wordt soms ook wat nieuwe hardware onthuld, al is het de vraag of B&H Photo daar nu al van op de hoogte is. Apple maakt grote onthullingen meestal niet vooraf bekend aan externe partijen. Pas wanneer het event voorbij is krijgen ze alle details. Een ‘ Mac mini tower’ is bovendien een vreemd product als je bedenkt dat de Mac Studio nog maar net is aangekondigd en er óók uit ziet als een torentje van twee op elkaar gestapelde Mac mini’s.



Toch zou het niet vreemd zijn als Apple maandag de volgende Apple Silicon-chip genaamd M2 aankondigt. Het meest voor de hand liggend is dan een nieuwe generatie MacBook Air, met een nieuw ontworpen behuizing. Er zijn al diverse geruchten over de MacBook Air 2022, waaronder een nieuwe kleur blauw. De M2-chip heeft naar verwachting meer GPU-cores en zo’n 10% betere performance. Ook zou de chip veel energiezuiniger zijn.

Daarnaast zitten veel mensen uit te kijken naar een eerste glimp van de Mac Pro, die nog niet de overstap naar Apple Silicon heeft gemaakt. Aan het einde van het maart-event bevestigde Apple dat die Mac Pro er nog aan zat te komen met de mededeling: “that leaves just one more product to go: Mac Pro, but that’s for another day”. We verwachten echter niet dat de Mac Pro al spoedig in de winkel ligt. Waarschijnlijk zal deze professionele Mac pas eind dit jaar in de verkoop gaan.

Hardware op WWDC

Het lijkt misschien alsof Apple altijd nieuwe hardware aankondigt op WWDC, maar er zijn heel wat jaren waarin het niet gebeurde. Hier zie je in een notendop wat er eerder is aangekondigd:

Alles wat je moet weten om je voor te bereiden op WWDC 2022 lees je op onze site!