De Mac mini heeft afgelopen jaar voor het eerst in jaren een geheel nieuw design gekregen. Hij is een stuk kleiner, maar wel wat dikker geworden. In onze review van de M4 Mac mini spraken we onze waardering uit, maar het nieuwe ontwerp heeft ook wel een klein nadeel: bestaande accessoires voor de behuizing zullen niet meer passen. Apple verkoopt nu een nieuwe montage- en beveiligingsbeugel van Kensington waarmee je de Mac mini weer kan bevestigen.

Kensington beveiligingsbeugel voor Mac mini M4

Kensington is een bekend merk als het gaat om beveiligingsaccessoires. Zo heeft het bedrijf in het verleden al sloten voor de Mac Pro uitgebracht, maar ook voor diverse andere Mac-modellen. Andere accessoires van het merk zijn bijvoorbeeld de privacyschermfilters voor MacBooks. Nu is er dus de nieuwe beveiligingsbeugel voor de Mac mini met M4-chip.

De beugel biedt niet alleen bescherming voor de behuizing van de Mac mini, maar zorgt er ook voor dat je hem kan monteren aan bijvoorbeeld een wand of onder een bureau. Het frame is gemaakt van staal en er zitten meerdere bevestigingsmogelijkheden aan. Naast de bevestigingsmethodes, kun je de Mac mini dankzij dit slot ook vergrendelen met het meegeleverde NanoSaver-slot. Dit is een stevige kabel met codeslot, waarmee je voorkomt dat iemand de Mac mini zomaar meeneemt. Dit wordt vaak gebruikt op openbare plekken, zoals op een kantoor of bibliotheek.

De Kensington beveiligingsbeugel voor de Mac mini met slot is bij de Apple Store verkrijgbaar voor €79,95. Heb je nog geen Mac mini M4? In onze review lees je precies of hij voor jou geschikt is. De beste prijzen van de Mac mini M4 vind je in onze prijsvergelijker.

Prijzen Mac mini M4 en M4 Pro (2024)